Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 августа

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси с 1 августа повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с Br246,78 до Br256,1 и будет действовать до конца октября этого года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №67 на период с 1 августа по 31 октября утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БМП в среднем на душу населения установлен в размере Br256,1, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года): трудоспособное население — Br285,04, пенсионеры — Br193,92, студенты — Br246,72, дети в возрасте до трех лет — Br160,79, дети от 3 до 6 лет — Br224,7, дети от 6 до 18 лет — Br274,48.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 3,8%.

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