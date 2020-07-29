|
В Бресте начали выпускать микроавтобусы МАЗ
29.07.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПервый тест-драйв прямо возле конвейера. В Бресте начали выпускать микроавтобусы под маркой МАЗ. Как пассажирские, так и грузовые. В автомобиле шестиступенчатая коробка передач. Для удобства пассажиров над сиденьями индивидуальный обдув и подсветка. Пока комплектующие - китайского производства. В перспективе запчасти заменят на отечественные. Новый конвейер наладили всего за семь месяцев. Первые партии проданы в Россию, Казахстан и Украину.
Василий Кохович, директор ОАО "Брестмаш": "Это машина, переделанная Брестмашем: она является продуктом Брестмаша на базе модели МАЗ. Мы собираем базовую модель, потом ее переделываем, делаем различные модификации и присваиваем этим переделанным машинам свой VIN-код".
Брестские микроавтобусы намерены поставить на городские маршруты. И украсить в цветах местного герба. Всего в год на заводе могут выпускать до 2 тысяч таких авто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый тест-драйв прямо возле конвейера. В Бресте начали выпускать микроавтобусы под маркой МАЗ. Как пассажирские, так и грузовые. В автомобиле шестиступенчатая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)