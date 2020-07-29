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В Бресте начали выпускать микроавтобусы МАЗ

29.07.2020 12:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первый тест-драйв прямо возле конвейера. В Бресте начали выпускать микроавтобусы под маркой МАЗ. Как пассажирские, так и грузовые. В автомобиле шестиступенчатая коробка передач. Для удобства пассажиров над сиденьями индивидуальный обдув и подсветка. Пока комплектующие - китайского производства. В перспективе запчасти заменят на отечественные. Новый конвейер наладили всего за семь месяцев. Первые партии проданы в Россию, Казахстан и Украину.

Василий Кохович, директор ОАО "Брестмаш": "Это машина, переделанная Брестмашем: она является продуктом Брестмаша на базе модели МАЗ. Мы собираем базовую модель, потом ее переделываем, делаем различные модификации и присваиваем этим переделанным машинам свой VIN-код".

Брестские микроавтобусы намерены поставить на городские маршруты. И украсить в цветах местного герба. Всего в год на заводе могут выпускать до 2 тысяч таких авто.

 
Теги: Брест
 
 
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Первый тест-драйв прямо возле конвейера. В Бресте начали выпускать микроавтобусы под маркой МАЗ. Как пассажирские, так и грузовые. В автомобиле шестиступенчатая...
 
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