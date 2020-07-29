Государственное информагентство сообщило о 32 задержанных боевиках под Минском

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает государственное информационное агентство. В КГБ получить комментарий не удалось.



Фото: Reuters

Какие-либо подробности пока не сообщаются. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна. Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.

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