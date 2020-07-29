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Государственное информагентство сообщило о 32 задержанных боевиках под Минском
29.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании,
Какие-либо подробности пока не сообщаются. Пресс-служба КГБ для комментариев недоступна. Другие силовые ведомства пока также не комментируют информацию.
(Будет дополнено)
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