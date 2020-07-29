Юрист о задержанных в КГБ: Могут обратиться с заявлением о возбуждении дела в СК или прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Подача ходатайств в КГБ об изменении меры пресечения Виктору Бабарико для некоторых горожан накануне обернулась поездкой в РУВД . По данным правозащитников, задержали как минимум 36 человек: кого-то у входа в бюро пропусков КГБ, а кого-то — внутри. Людей запускали внутрь, где их встречали сотрудники ОМОН, вели по коридору во внутренний дворик КГБ, где уже ждал автозак. В итоге вместо подачи ходатайств люди оказывались в РУВД. TUT.BY спросил у юриста Александра Пыльченко могут ли те, кого задержали, обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в следственные органы или прокуратуру.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Личное поручительство — мера пресечения, при которой заслуживающие доверие лица принимают на себя письменное обязательство о том, что подозреваемый или обвиняемый не скроется от органа расследования и не будет препятствовать расследованию дела. Такая мера пресечения предусмотрена законодательством. Избрание такой меры пресечения требует личной явки гражданина в орган ведущий уголовный процесс, где должностное лицо разъяснит сущность подозрений или обвинений выдвинутых в отношении лица за которое вы поручаетесь, ответственность поручителя и отберет у вас подписку о том, что вам все разъяснено. После этого, при согласии лица, в отношении которого дается поручительство, следователь рассматривает поданное ходатайство, принимает решение и дает ответ.

По словам тех, кого задерживали внутри здания КГБ, после входа в здание, их просили выключить телефоны и отдать паспорта. После этого сотрудники ОМОН отводили людей к автозаку, стоящему во внутреннем дворике КГБ. Александр Пыльченко говорит, что подобные действия в отношении граждан, пришедших подавать ходатайства, можно расценивать как незаконное лишение свободы.

— Введя в заблуждение, граждан завлекли во внутренний двор учреждения, где люди одетые в форму ОМОН указали, что им следует сесть в автомобиль. В автомобиль они сели не по своей воле с целью избежать насилия в отношении себя и обвинения в сопротивлении сотруднику милиции. Когда закрылись решетки автомобиля, и граждане не имели возможности его покинуть, как и покинуть режимное учреждение, они были лишены свободы. Когда гражданина перемещают в автомобиле в иное место без его желания или просьбы, то эти действия имеют признаки похищения человека. При определенных обстоятельствах, описанные действия могут признаваться противоправными. В таком случае, лиц, совершивших такие действия, привлекают к уголовной ответственности, — говорит юрист.

Пыльченко подчеркивает: для того, чтобы установить все обстоятельства, необходимо проводить расследование. В ходе расследования и будет установлено, по какой причине, по чьему указанию, приказу людей повели не в кабинет к следователю, как они ожидали, а в автозак с решетками и по чьему приказу их увезли без их согласия в неизвестном направлении.

— По окончании расследования будет дана правовая оценка действиям лиц как организовавшим, так и обеспечившим такое «путешествие», — говорит юрист.

В зависимости от результатов расследования действия лиц могут быть квалифицированы несколькими статьями Уголовного кодекса:

— незаконное лишение свободы (статья 183 УК) — деяние уголовно наказуемое. В зависимости от обстоятельств, действия лиц могут квалифицироваться не только по статье 183 УК;

— для должностных лиц и военнослужащих применимы статьи 426 и 455 УК — превышение служебных полномочий. Возможна и такая квалификация, как заведомо незаконное задержание (статья 397 УК), поскольку фактически вы были задержаны;

— похищение человека (статья 182 УК) — тяжкое, особо тяжкое уголовно-наказуемое деяние, которое выражается в противоправном завладении лицом (лицами) с последующим перемещением вопреки его (их) воле;

— В зависимости от цели, с которой граждан вывезли из здания в автозаках и лишили возможности обратиться с ходатайством о личном поручительстве, может быть расследован и вариант вмешательства в производства предварительного расследования, что также является преступлением (статья 390 УК). Граждане, пережившие подобную ситуацию, могут обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в следственные органы или прокуратуру, — подчеркивает юрист.