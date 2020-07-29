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Юрист о задержанных в КГБ: Могут обратиться с заявлением о возбуждении дела в СК или прокуратуру
29.07.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подача ходатайств в КГБ об изменении меры пресечения Виктору Бабарико для некоторых горожан накануне обернулась
По словам тех, кого задерживали внутри здания КГБ, после входа в здание, их просили выключить телефоны и отдать паспорта. После этого сотрудники ОМОН отводили людей к автозаку, стоящему во внутреннем дворике КГБ. Александр Пыльченко говорит, что подобные действия в отношении граждан, пришедших подавать ходатайства, можно расценивать как незаконное лишение свободы.
— Введя в заблуждение, граждан завлекли во внутренний двор учреждения, где люди одетые в форму ОМОН указали, что им следует сесть в автомобиль. В автомобиль они сели не по своей воле с целью избежать насилия в отношении себя и обвинения в сопротивлении сотруднику милиции. Когда закрылись решетки автомобиля, и граждане не имели возможности его покинуть, как и покинуть режимное учреждение, они были лишены свободы. Когда гражданина перемещают в автомобиле в иное место без его желания или просьбы, то эти действия имеют признаки похищения человека. При определенных обстоятельствах, описанные действия могут признаваться противоправными. В таком случае, лиц, совершивших такие действия, привлекают к уголовной ответственности, — говорит юрист.
Пыльченко подчеркивает: для того, чтобы установить все обстоятельства, необходимо проводить расследование. В ходе расследования и будет установлено, по какой причине, по чьему указанию, приказу людей повели не в кабинет к следователю, как они ожидали, а в автозак с решетками и по чьему приказу их увезли без их согласия в неизвестном направлении.
— По окончании расследования будет дана правовая оценка действиям лиц как организовавшим, так и обеспечившим такое «путешествие», — говорит юрист.
В зависимости от результатов расследования действия лиц могут быть квалифицированы несколькими статьями Уголовного кодекса:
— незаконное лишение свободы (статья 183 УК) — деяние уголовно наказуемое. В зависимости от обстоятельств, действия лиц могут квалифицироваться не только по статье 183 УК;
— для должностных лиц и военнослужащих применимы статьи 426 и 455 УК — превышение служебных полномочий. Возможна и такая квалификация, как заведомо незаконное задержание (статья 397 УК), поскольку фактически вы были задержаны;
— похищение человека (статья 182 УК) — тяжкое, особо тяжкое уголовно-наказуемое деяние, которое выражается в противоправном завладении лицом (лицами) с последующим перемещением вопреки его (их) воле;
— В зависимости от цели, с которой граждан вывезли из здания в автозаках и лишили возможности обратиться с ходатайством о личном поручительстве, может быть расследован и вариант вмешательства в производства предварительного расследования, что также является преступлением (статья 390 УК). Граждане, пережившие подобную ситуацию, могут обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в следственные органы или прокуратуру, — подчеркивает юрист.
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Подача ходатайств в КГБ об изменении меры пресечения Виктору Бабарико для некоторых горожан накануне обернулась поездкой в РУВД. По данным правозащитников, по...
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