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Спрос на золото возрастает на фоне беспрецедентных денежных вливаний центробанков

29.07.2020 14:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цены на золото продолжают бить исторические рекорды.  Рост продолжается, котировки прибавили вчера еще около процента и стремятся к круглой отметке в 1 200 долларов за тройскую унцию. Эксперты считают, что спрос на главный защитный актив возрастает на фоне беспрецедентных денежных вливаний со стороны крупнейших центробанков мира. По мнению многих аналитиков, рост котировок драгоценных металлов сохранится, так как центральные банки, в первую очередь Федеральный резерв, будут и дальше увеличивать свой баланс.
 
 
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Цены на золото продолжают бить исторические рекорды.  Рост продолжается, котировки прибавили вчера еще около процента и стремятся к круглой отметке в 1 200 долларов...
 
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