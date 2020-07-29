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На базе ОАО "Ивацевичдрев" формируется новый мебельный кластер
29.07.2020 14:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ стране формируется новый мебельный кластер. Разместится он в Брестской области. Первый шаг уже сделан: предприятие из Ивацевичей запускает новую линию, с которой рассчитывают увеличить объемы производства. На очереди инициатива новых резидентов СЭЗ "Брест" - это производство мягкой мебели.
Но если на западе нашей страны делают акцент на бюджетной продукции, то в Минской области развивают премиум-сегмент. Впрочем, для мебельщиков этих двух регионов это тактика. А стратегия одна - уверенно конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. О том, как заработать в деревообрабатывающей промышленности, - Алексей Кондратенко.
В производстве мебели свои закономерности: стиль и дизайн периодически меняются, при этом искусственная патина почти всегда сохраняется. Перманентно модный эффект старины у 90 процентов шкафов, столов, диванов или комодов.
За красотой и элегантностью - нелегкий труд! В Молодечно производят мебель уже более 60 лет. В последнее время с акцентом на премиум-сегмент. Здесь ценятся натуральный дуб и ольха. Есть еще два элемента успеха - специалисты-профи и новейшее оборудование. Именно модернизация (к слову, за счет своей же прибыли) дает молодечненцам безусловные бонусы: конкурентоспособность и, как следствие, возможность найти нового покупателя.
Александр Жанкевич, заместитель гендиректора деревообрабатывающего предприятия: "Это освоение рынков Западной Европы: это Нидерланды, Германия, то есть страны Евросоюза. Без модернизации нет движения, то есть без нового оборудования невозможно выпустить ту качественную мебель, которую сегодня требует покупатель. Не один год мы не брали никаких кредитов и покупали все за свои средства. То есть что мы заработали, то мы и потратили".
Перемещаемся в Брестскую область. Предприятие "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших в Беларуси. Здесь производят мебель в бюджетном сегменте. А также древесно-стружечные плиты для других фабрик. Спрос на такую продукцию повышенный. Особенно за рубежом. Поэтому компания установила дополнительное новейшее оборудование. К слову, труд максимально автоматизирован: на всей линии в смену будет трудиться не более 6 человек.
Это позволит выпускать мебели в разы больше. В таком подходе важна не только тактика (то есть сама модернизация), но и стратегия. А это выход на сотрудничество с транснациональными компаниями.
Александр Ильницкий, гендиректор деревообрабатывающего предприятия: "В первую очередь это развитие экспортного потенциала нашей компании. Так как Ивацевичдрев ставит перед собой целью сотрудничество с большими транснациональными компаниями, закупщиками, ретейлерами. Такими как ИКЕА и подобные им. ТНК заключают договор, который позволяет продавать во все страны мира, где представлена их сеть. Это может быть и около 50-60 стран в том числе. Предполагается привлечение сюда инвестора, он уже работает, это производство мягкой мебели. В течение двух лет здесь они построят новый завод с численностью сотрудников 1 000 человек".
Еще одна тенденция в деревопереработке с акцентом на экспорт - новые заводы по производству пеллет. Недорогого, но эффективного вида топлива. По сути, неликвидная древесина и ее отходы в таком виде и становятся высоколиквидными. Только в этом году построили шесть таких заводов. В том числе в Борисове, Пружанах и Новогрудке. Столько же пеллетных предприятий введут в эксплуатацию в следующем.
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В стране формируется новый мебельный кластер. Разместится он в Брестской области. Первый шаг уже сделан: предприятие из Ивацевичей запускает новую линию, с которой...
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