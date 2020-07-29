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Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики

29.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профсоюзы выработали допмеры по поддержке предприятий в период восстановления экономики

Ряд дополнительных мер по поддержке предприятий в период восстановления экономики выработали профсоюзы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

«Пакет предложений, затрагивающий интересы туристической, транспортной, строительной отраслей, дополнительные социальные гарантии трудящимся сегодня обсуждали во время рабочей встречи председателя ФПБ Михаила Орды с представителями всех отраслевых профсоюзов, — рассказали в пресс-службе. — Необходимо отметить, что государством уже приняты меры по поддержке экономики. И они дают положительный эффект. Вместе с тем выработанные Федерацией профсоюзов предложения позволят дополнительно поддержать работников различных сфер экономики. Все эти предложения предварительно проработаны с отраслевыми министерствами и ведомствами, в том числе с Минфином и Министерством по налогам и сборам. В ближайшее время они будут направлены в правительство».

 

Так, в частности, Федерация профсоюзов предлагает поддержать предприятия в сферах туризма, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, оказания услуг по общественному питанию как наиболее пострадавших из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. В числе предложений ФПБ — уравнивание тарифов на энергоносители между предприятиями государственной и частной формы собственности на постоянной основе, возможность освобождения таких предприятий от уплаты налогов на землю, недвижимость, снижения ставки НДС.

Федерация профсоюзов также предложила ряд мер по поддержке транспортной отрасли, которая из-за уменьшения пассажиропотока понесла существенные убытки. Профсоюзы инициируют выделение дополнительных субсидий транспорту общего пользования, который обеспечивает перевозку пассажиров в регулярном городском и пригородном сообщении. Также выработаны предложения по стабилизации работы строительной отрасли.

Что касается мер по поддержке трудящихся, то ФПБ, в частности, выступает с предложением предоставлять работникам, имеющим признаки респираторных заболеваний, три свободных от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных. При этом установить предельное число оплачиваемых дней по такой причине в календарном году. Кроме того, предлагается предусмотреть оплату больничных за дни нахождения работника в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. А также засчитывать в страховой стаж период нахождения работника в вынужденном социальном отпуске. Сегодня такие нормы в законодательстве отсутствуют.

«В целом предложения ФПБ по поддержке предприятий в период восстановления экономики затрагивают широкий круг вопросов. Это и предложения по совершенствованию системы охраны труда, вопросы материальной ответственности работников, мер по минимизации распространения вирусных инфекций и многое другое», — добавили в пресс-службе.
 

 
 
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Ряд дополнительных мер по поддержке предприятий в период восстановления экономики выработали профсоюзы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ. «Пакет...
 
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