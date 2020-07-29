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Каравай Минской области набирает вес. Намолочено почти 385 000 тонн зерна

29.07.2020 15:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии убрали 20 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрана 51 000 тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого - у них почти 50 000. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили около 33 000 тонн зерна.


По урожайности также лидирует Несвижский район

Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Минский и Клецкий с одинаковой цифрой - 54 центнера с гектара. Средняя урожайность по области - почти 40 центнеров.

 
 
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Аграрии убрали 20 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрана 51 000...
 
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