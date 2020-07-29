Источник материала: БT





По урожайности также лидирует Несвижский район

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каравай Минской области набирает вес. Намолочено почти 385 000 тонн зерна Аграрии убрали 20 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрана 51 000...

Аграрии убрали 20 % хлебной нивы. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Самый большой урожай на сегодня в Несвижском районе. Собрана 51 000 тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого - у них почти 50 000. Далее идет Копыльский район. Здесь аграрии намолотили около 33 000 тонн зерна.Там хлеборобы собирают по 65 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Минский и Клецкий с одинаковой цифрой - 54 центнера с гектара. Средняя урожайность по области - почти 40 центнеров.