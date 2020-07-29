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В Минской области появился и первый экипаж-трехтысячник

29.07.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Воложинском районе пшеничные поля сейчас дают около 43 центнеров с гектара. Но с каждым солнечным днем эта цифра растет. Например, на этом поле урожайность около 48 центнеров с гектара. Вообще, под зерновые и зернобобовые в хозяйстве "Воложинское" отвели почти 5 тысяч гектаров. После доработки зерна за сезон здесь планируют собрать около 16 тысяч тонн хлеба. Кстати, в Минской области появился и первый экипаж-трехтысячник. Это тандем комбайнеров из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района Сергей Янучок и Виктор Жуковский. Напомним, раньше они первыми преодолели тысячный и двухтысячный рубежи.

 
 
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В Воложинском районе пшеничные поля сейчас дают около 43 центнеров с гектара. Но с каждым солнечным днем эта цифра растет. Например, на этом поле урожайность около 48...
 
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