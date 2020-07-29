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Посол РФ о «боевиках из России»: Посольство не получало официальной информации

29.07.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство России не получало официальной информации от компетентных органов Беларуси о задержании российских граждан, сообщил ТАСС посол России Дмитрий Мезенцев.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Твитере дипведомства также сказано, что посольство запросило официальную информацию у компетентных органов Беларуси.

(Будет дополнено)

Напомним, 29 июля госСМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В ночь с 28 на 29 июля под Минском правоохранителями было задержано 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнера». Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Все задержанные — граждане Российской Федерации.

 
 
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29 июля госСМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что в ночь с 28 на 29 июля под Минском были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании...
 
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