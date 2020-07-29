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«Повод задуматься о вменяемости». В Госдуме и в Совфеде России прокомментировали задержания россиян в Беларуси
29.07.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском
Информация о задержании в Беларуси россиян требует проверки
Информация о задержании в Беларуси россиян, якобы входящих в ЧВК «Вагнер», требует проверки правоохранительными органами, Москве и Минску нужно взаимодействовать по этому вопросу, заявил
«Информация о задержании в Беларуси россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии», — отметил Кондратьев.
Он полагает, что посольство РФ в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации. Кондратьев также отметил, что частные структуры «ничего общего с государственной политикой не имеют». Следует уточнить, к какой организации могли принадлежать задержанные, сказал он.
«В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК», — сказал Кондратьев.
«Россия никогда не вмешивается в такого рода игры»
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя
«То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, считаю крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко», — сказал Калашников.
«Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов»
Сообщения из Беларуси о задержании там 33 граждан России из частной военной компании «Вагнер» вызывают большие сомнения, заявил
«Я убежден в том, что это не соответствует действительности», — сказал Швыткин в среду.
«В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России», — добавил он.
«Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Беларуси, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберет белорусский народ», — сказал зампред комитета.
Заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» — это повод задуматься о его вменяемости
Задержание под Минском бойцов ЧВК «Вагнер» может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений. Такое мнение в беседе с
«Я думаю, что бойцы „Вагнера“ — люди достаточно опасливые. Если они приехали в Беларусь, то они рассчитывали, что могут там спокойно находиться. Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Беларуси», — предположил депутат.
Он добавил, что необходимо установить точные причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Беларусь.
«Для начала нужно узнать, что они там делали. Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование. В Сочи есть санаторий „Беларусь“, который сейчас принадлежит Лукашенко. Если он там будет находиться, означает ли это, что он что-то планирует в России, или он приехал в море искупаться?» — сказал Затулин.
Депутат призвал дождаться официального заявления президента Беларуси по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» — это повод задуматься о его вменяемости.
«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — заключил собеседник издания.
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«Повод задуматься о вменяемости». В Госдуме и в Совфеде России прокомментировали задержания россиян в Беларуси
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