«Повод задуматься о вменяемости». В Госдуме и в Совфеде России прокомментировали задержания россиян в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге страны, сообщили государственные СМИ. В России эту информацию пока не комментирует ни МИД, ни руководство страны. Однако свое мнение стали высказывать депутаты Госдумы и российские сенаторы. Что они думают о задержании россиян из ЧВК Вагнера — в обзоре TUT.BY.



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Информация о задержании в Беларуси россиян требует проверки

Информация о задержании в Беларуси россиян, якобы входящих в ЧВК «Вагнер», требует проверки правоохранительными органами, Москве и Минску нужно взаимодействовать по этому вопросу, заявил РИА "Новости " сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев.

«Информация о задержании в Беларуси россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии», — отметил Кондратьев.

Он полагает, что посольство РФ в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации. Кондратьев также отметил, что частные структуры «ничего общего с государственной политикой не имеют». Следует уточнить, к какой организации могли принадлежать задержанные, сказал он.

«В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК», — сказал Кондратьев.

«Россия никогда не вмешивается в такого рода игры»

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя РИА "Новости " задержание якобы прибывших для дестабилизации ситуации в Беларуси россиян, заявил, что Россия никогда не вмешивается в такие игры и всегда поддерживала президента страны Александра Лукашенко.

«То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, считаю крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры. Более того, явно и недвусмысленно всегда поддерживала Лукашенко», — сказал Калашников.

«Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов»

Сообщения из Беларуси о задержании там 33 граждан России из частной военной компании «Вагнер» вызывают большие сомнения, заявил «Интерфаксу» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я убежден в том, что это не соответствует действительности», — сказал Швыткин в среду.

«В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России», — добавил он.

«Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Беларуси, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберет белорусский народ», — сказал зампред комитета.

Заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» — это повод задуматься о его вменяемости

Задержание под Минском бойцов ЧВК «Вагнер» может быть провокацией для ухудшения российско-белорусских отношений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Я думаю, что бойцы „Вагнера“ — люди достаточно опасливые. Если они приехали в Беларусь, то они рассчитывали, что могут там спокойно находиться. Эту ситуацию можно считать скорее провокацией со стороны тех, кто хочет ухудшить отношения России и Беларуси», — предположил депутат.

Он добавил, что необходимо установить точные причины задержания этих людей и выяснить цель их приезда в Беларусь.

«Для начала нужно узнать, что они там делали. Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование. В Сочи есть санаторий „Беларусь“, который сейчас принадлежит Лукашенко. Если он там будет находиться, означает ли это, что он что-то планирует в России, или он приехал в море искупаться?» — сказал Затулин.

Депутат призвал дождаться официального заявления президента Беларуси по этой ситуации, однако уточнил, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» — это повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — заключил собеседник издания.