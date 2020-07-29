Глава ЦИК прокомментировала видео БТ о снимках бюллетеней. Так можно или нельзя их фотографировать?

Источник материала: Tut.by

В информационных роликах о голосовании, которые идут по белорусским телеканалам, затронули тему фотографирования избирательных бюллетеней, что вызвало у некоторых зрителей недоумение — из сказанного не вполне понятно, разрешено ли это и не нарушат ли они такими действиями закон. Ситуацию TUT.BY прокомментировала глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В преддверии президентских выборов по белорусскому телевидению начали показывать информационные ролики, в которых поясняются правила голосования и заполнения избирательного бюллетеня. В том числе в них встречается информация о возможности фотографировать бюллетень:

«Законам не прадугледжана фатаграфаванне запоўненага бюлетэня для галасавання для накіравання фатаграфіі іншым асобам, арганізацыям з мэтай наступнага кантролю за волевыяўленнем выбаршчыкаў», — говорится в ролике.

Во фразе не содержится прямого запрета для избирателя сфотографировать свой бюллетень и выложить эту фотографию, к примеру, у себя в соцсетях, однако у многих зрителей это вызвало вопросы. Информацию из ролика прокомментировала TUT.BY председатель ЦИК Лидия Ермошина.

— Это в законе не прописано. Это вообще идея Центральной комиссии: считайте, что эту фразу (законом не предусмотрена фотосъемка — прим. TUT.BY) придумала я лично. Я об этом буду говорить и во время своих видеообращений. Более того, это противоречит принципу Конституции о тайне волеизъявления избирателей. Поэтому мы предупредили избирателей, а дальше их личное дело.

Тем не менее, наказание для тех, кто разместит фото заполненного бюллетеня в соцсетях после окончания голосования, по словам Ермошиной, не предусмотрено.

— Никакого наказания для избирателя за этим не последует. В день голосования их нельзя размещать, так как это уже будет агитация в день выборов. У меня уже сегодня спросил один избиратель письмом, и я сказала: он может таким образом поступать после выборов, но не боится ли он, что это будет основанием для его травли со стороны других лиц? Потому что ведь все очень неоднозначно, в том числе и отношение общества к тому или иному волеизъявлению. Поэтому я просто не рекомендую это делать ни как человек, ни как чиновник.

Ранее Лидия Ермошина также заявляла , что публикация таких фотографий 9 августа до 20.00 будет приравниваться к запрещенной в этот день агитации, а вот после вполне законна.

Согласно статье 9.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, проведение агитации в день выборов может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин (405 белорусских рублей).

В период парламентских выборов в сентябре прошлого года кандидат в депутаты Илья Добротвор направил в ЦИК обращение, в котором просил разъяснить, можно ли фотографировать себя, членов своей семьи и бюллетень во время посещения избирательного участка. В ответе комиссии говорилось о том, что такие вопросы избирательным законодательством не урегулированы. Однако были даны разъяснения, что с учетом ответственности председателя участковой комиссии за поддержание порядка в помещении для голосования, ЦИК считает, что такая съемка возможна только с его предварительного разрешения. Также сообщалось, что в некоторых странах любая съемка на участках запрещена.