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Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября

29.07.2020 20:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в Facebook сообщила его жена, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

(будет дополнено)

 
 
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Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в Facebook сообщила его жена, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.
 
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