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Глава Совбеза рассказал о мерах в стране после задержания «боевиков ЧВК Вагнера»
29.07.2020 21:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков после срочного совещания у президента рассказал о мерах, которые примут после задержания в стране «боевиков ЧВК Вагнера».
(Будет дополнено.)
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Госсекретарь Совбеза Андрей Равков после срочного совещания у президента рассказал о мерах, которые примут после задержания в стране «боевиков ЧВК Вагнера».
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