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Глава Совбеза рассказал о мерах в стране после задержания «боевиков ЧВК Вагнера»

29.07.2020 21:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков после срочного совещания у президента рассказал о мерах, которые примут после задержания в стране «боевиков ЧВК Вагнера».

  • Беларусь усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией;
  • усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией;
  • МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.

(Будет дополнено.)

 
 
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Госсекретарь Совбеза Андрей Равков после срочного совещания у президента рассказал о мерах, которые примут после задержания в стране «боевиков ЧВК Вагнера».
 
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