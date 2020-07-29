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В Центральном регионе каравай весит почти 400 тыс. тонн

29.07.2020 22:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В полях продолжается активная заготовка хлеба.  Почти приблизились к отметке в 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по стране 38 центнеров с гектара. В лидерах по темпам  Гомельская и Брестская области. По урожайности - Гродненская - там с гектара собирают 50 центнеров. К массовой жатве приступают и в Витебской области.

В Минской же области каравай уже весит почти 400 тыс. тонн. По темпам жатвы лидирует Несвижский, Копыльский и Клецкий районы. Кстати, в последнем появился и первый в области экипаж-трехтысячник. Это Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы".  В лидерах по урожайности также Несвижский район - там собирают по 65 центнеров с гектара. О ситуации в полях - подробнее Елена Витко (видео).


 
 
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В полях продолжается активная заготовка хлеба.  Почти приблизились к отметке в 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по стране 38 центнеров с гектара. В лидерах по...
 
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