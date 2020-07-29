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ОНТ: Задержан политтехнолог Виталий Шкляров
29.07.2020 21:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси задержан политехнолог Виталий Шкляров, сообщает телеканал
Как сообщили в вечернем выпуске новостей на телеканале, он мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат.
Виталий Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак».
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Как сообщили в вечернем выпуске новостей на телеканале, он мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат.
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