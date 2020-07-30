«Чтобы утаить от бывшего мужа продажу квартиры, женщина вышла замуж за его полного тезку». Новые истории от риэлтеров

Источник материала: realt.by

Мы продолжаем серию публикаций со специалистами из белорусских агентств недвижимости и делимся с вами очередными поучительными историями из практики опытных риэлтеров. Напомним, что наша цель – на реальных примерах объяснить и показать, зачем нужны риэлтеры при сделках с недвижимостью. Наш сегодняшний собеседник – директор АН «Недвижимость линия закона», член Национальной ассоциации риэлтеров США и заместитель председателя БелАН Олег Вольштейн.

- В Гомеле к нам обратилась клиентка, которая решила продать свою трехкомнатную квартиру. Первоначально при заключении договора все было чисто и прозрачно: полная семья (жена, муж и ребенок), никаких предыдущих браков, наследства и «забытых» родственников. Мы нашли покупателя, заключили с ним договор и начали более детальную проработку истории квартиры. Ничто не предвещало беды, как вдруг в развернутом лицевом счете в числе когда-либо зарегистрированных лиц наш специалист замечает еще одного мужчину с такой же фамилией и отчеством, как у мужа женщины. Только с другим годом рождения и прописанного раньше. Попытавшись выяснить этот момент у хозяйки, внятного ответа наш риэлтер не получает и решает провести собственное «расследование».

Кстати, не стоит думать, что данный факт обнаружил бы любой, кто получил доступ к конфиденциальной информации – развернутому лицевому счету. Олег Маркович отмечает, что получить на руки развернутый лицевой счет – недостаточно, главное – уметь с ним работать. А неискушенный в имущественных вопросах человек вряд ли разберется с тем, на какие моменты стоит обратить особо пристальное внимание.

Не удивительно, что во всех документах мы видели полную семью, без каких-либо подводных камней. Сама же собственница факт о наличии первого супруга скрыла. Обнаружив данное обстоятельство и понимая, что по закону бывший муж женщины имеет полное право на половину квартиры, мы порекомендовали хозяйке уладить этот вопрос. В результате первый супруг был найден, от него было получено согласие (полагаю, что хозяйка все-таки выплатила ему какую-то сумму), и покупатель приобрел чистую квартиру. Данную сделку, которая благодаря проявленной бдительности не оказалась в числе рискованных, провели наши сотрудники Ирина Даниленко и Марина Громыко.

И вот, в результате проделанной работы выясняется, что хозяйка квартиры на момент покупки действительно состояла в браке, но… не с нынешним супругом. После нескольких лет семейной жизни и рождения ребенка женщина развелась, вышла замуж за другого мужчину (с таким же именем и отчеством) и уговорила нового мужа взять ее фамилию и усыновить ребенка. В итоге по документам новый супруг стал полной тезкой предыдущего мужа гомельчанки.

История о переезде с Сахалина и пропавшем муже

- Эта история произошла в Минске. К нам обратилась женщина, которая сама нашла двухкомнатную квартиру, заключив договор с риэлтерской организацией, хотела с ее помощью проверить и приобрести данную квартиру. Хозяйкой квартиры оказалась одинокая женщина, которая рассказала, что она приобрела квартиру самостоятельно, в браке не состояла и является единственным собственником жилья.

Нам владелица предоставила целый пакет документов, с которыми, на первый взгляд, было все в порядке. Изучая все справки, риэлтер Наталья Ветрова обнаружила среди них свидетельство о разводе, которое было датировано несколькими годами позже, чем покупка квартиры. На наше недоумение хозяйка пояснила, что до этого она жила с мужем на Сахалине, семейная жизнь у них разладилась, и она уехала в Беларусь, где и купила квартиру. Об этой покупке мужу она ничего не рассказывала, а через пару лет супруги развелись официально.

На нашу просьбу о получении согласия на продажу у бывшего супруга женщина ответила категорическим отказом. Мол, никаких переговоров с бывшим она вести не будет: квартира – только ее и точка.

В итоге, так как покупка квартиры, приобретенной в браке и проданной без согласия супруга, может вылиться в судебные разбирательства, мы отговорили покупателя от этой сделки и нашли для него другой вариант. Отмечу, что ни нотариус, ни регистратор, скорее всего, не нашли бы тут никаких подвохов: сама женщина уверяла, что развелась еще до переезда, в паспорте у нее отсутствовали какие-либо штампы, а все документы на квартиру были в порядке.

В конце нашей беседы Олег Маркович пояснил, что, конечно, не все проверяемые риэлтерами квартиры оказываются «в зоне риска». По опыту директора АН «Недвижимость линия закона» «проблемными» при ближайшем рассмотрении выглядят порядка 10 из 100 проверяемых объектов. При этом рисковать в таком деле, как покупка квартиры, по мнению опытного риэлтера, все равно не стоит.

- В конце концов, каждый из нас покупает квартиру не для того, чтобы ходить по судам, а для того, чтобы наслаждаться жизнью.

Материал подготовлен при содействии и непосредственном участии представителей Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация "Недвижимость"» (БелАН).

Читайте также:

«Оказалось, что сестра тоже имеет право на квартиру». Три истории о том, как внимательность риэлтера спасла чьи-то деньги»