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Общий объем намолота зерновых по стране перешагнул отметку в 2 миллиона тонн

30.07.2020 09:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Около 400 тысяч из них - вклад центрального региона. В хозяйстве "Острошицкий городок" средняя урожайность зерновых около 60 центнеров с гектара. 

Александр Юргевич, директор СХП "Острошицкий городок" ОАО "1-я Минская птицефабрика": "Убрали озимый ячмень, урожайность 73 центнера. Убираем гибриды озимой ржи - 70 центнеров. Убираем озимую пшеницу - ее урожай составляет около 80 центнеров с гектара Урожай на процентов 10 больше прошлогоднего. Планируем собрать 45 тысяч тонн зерна". 

Под зерновые в хозяйстве отвели более 9 тысяч гектаров, еще около 2 - под озимый рапс.

 
 
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Около 400 тысяч из них - вклад центрального региона. В хозяйстве "Острошицкий городок" средняя урожайность зерновых около 60 центнеров с гектара.  Александр...
 
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