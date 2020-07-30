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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общий объем намолота зерновых по стране перешагнул отметку в 2 миллиона тонн Около 400 тысяч из них - вклад центрального региона. В хозяйстве "Острошицкий городок" средняя урожайность зерновых около 60 центнеров с гектара. Александр...

Около 400 тысяч из них - вклад центрального региона. В хозяйстве "Острошицкий городок" средняя урожайность зерновых около 60 центнеров с гектара.Под зерновые в хозяйстве отвели более 9 тысяч гектаров, еще около 2 - под озимый рапс.