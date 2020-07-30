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Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

30.07.2020 17:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева стартовало строительство новой очереди ЖК «Олимпик Парк». Застройка территории – совместный проект «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ». Напомним, право возвести здесь жилой комплекс стоило для «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» $10 млн. Аренда земли обходится еще в 147,3 тыс. рублей в год.

Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

Проект предполагает 6 очередей строительства, срок сдачи – 2025 год. Планируется, что новый жилой комплекс станет продолжением «Олимпик Парка». Таким образом, будет сформирован единый квартал из 8 малоэтажных жилых домов с пентхаусами на верхних этажах. В квартале будет один из самых низких показателей по плотности жилой застройки в городе. В новых домах будет жить порядка 1900 человек. Высота жилой застройки не превысит 5 этажей.

Комплекс предполагает также торгово-деловой центр, галереяю коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками, и магазинами. А также многоуровневые паркинги, workout-территория, детские площадки и велодорожка. Кроме того, застройщиком будет подготовлена территория и подведены инженерные сети для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест (реализация обоих объектов предусмотрена городом). 

Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

В домах запроектирован монолитный железобетонный каркас, наружные стены из керамических поризованных блоков с утеплением, просторные лестничные клетки, увеличенные оконные проемы (размер от 1600x2000 мм по сравнению со стандартным размером окон – 1560x1260 мм), обзорные лифты, высокие потолки 3 - 3,5 метра.

Что касается парковки - предполагается организовать 1000 мест на открытых стоянках, 615 – на закрытых паркингах, 600 машино-мест на двух многоуровневых паркингах.

Наряду с 1-2-3-4-х комнатными квартирами, в новых очередях представлено и жилье премиального формата. Это просторные пентхаусы на верхних этажах, квартиры с видом на 3 стороны света «Панорама», квартиры с террасами, квартиры с окном в ванной, с видом на заказник, а также квартиры формата «Планировка +» с возможностью выделить из общей площади жилья дополнительную комнату.

Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

Полное руководство проектом осуществляет компания «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ», «ТАПАС» оказывает услуги по проектированию и инжинирингу. Продажей жилья и сдачей в аренду торговых площадей займется агентство недвижимости «Мегаполис».

К слову, бронь квартир уже открыта. Пока цены не озвучиваются, но предварительно стоимость «квадрата» новой очереди будет на уровне предыдущих очередей ЖК «Олимпик Парк». Конкретное предложение по цене будет объявлено ближе к осени.

Сроки реализации первых домов – 27 месяцев. За это время построят дома под номерами 12, 13 и 14 по генплану. Ввод объектов будет происходить пусковыми комплексами. Так как строительство паркинга запланировано только на 3 очередь строительства, для первых жителей организуют временную парковку. 

Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»
Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

 
Теги: Минск
 
 
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На месте бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева стартовало строительство новой очереди ЖК «Олимпик Парк». Застройка территории – совместный проект «ТАПАС»...
 
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