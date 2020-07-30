Квартиры с окнами в ванной и пентхаусы с видом на 3 стороны. «ТАПАС» и «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ» презентовали новую очередь ЖК «Олимпик Парк»

Проект предполагает 6 очередей строительства, срок сдачи – 2025 год. Планируется, что новый жилой комплекс станет продолжением «Олимпик Парка». Таким образом, будет сформирован единый квартал из 8 малоэтажных жилых домов с пентхаусами на верхних этажах. В квартале будет один из самых низких показателей по плотности жилой застройки в городе. В новых домах будет жить порядка 1900 человек. Высота жилой застройки не превысит 5 этажей.

Комплекс предполагает также торгово-деловой центр, галереяю коммерческих помещений с супермаркетом, пекарнями, кофейнями, аптеками, отделением банка, кафе, детскими развивающими центрами, салонами красоты, бутиками, и магазинами. А также многоуровневые паркинги, workout-территория, детские площадки и велодорожка. Кроме того, застройщиком будет подготовлена территория и подведены инженерные сети для строительства детского сада на 230 мест и современной школы на 720 мест (реализация обоих объектов предусмотрена городом).