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Источник: задержанным под Минском «боевикам ЧВК Вагнера» пока ничего не предъявлено
30.07.2020 08:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанным под Минском «боевикам ЧВК Вагнера» пока никаких обвинений не предъявлено. Об этом
— При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено, — рассказал источник.
Он также рассказал, что часть задержанных имеет формально два гражданства: у некоторых помимо российских есть украинские паспорта, но по сути они утратили силу при приобретении российского гражданства.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
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«При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без...
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