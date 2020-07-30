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Источник: задержанным под Минском «боевикам ЧВК Вагнера» пока ничего не предъявлено

30.07.2020 08:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанным под Минском «боевикам ЧВК Вагнера» пока никаких обвинений не предъявлено. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.


Скриншот видео «Беларусь 1»

— При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено, — рассказал источник.

Он также рассказал, что часть задержанных имеет формально два гражданства: у некоторых помимо российских есть украинские паспорта, но по сути они утратили силу при приобретении российского гражданства.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока не известно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет проводит проверку.

 
 
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«При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без...
 
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