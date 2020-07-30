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Сколько заработал Президентский спортивный клуб в России?
30.07.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В открытом доступе появились финансовые отчеты за 2019 год двух российских компаний-дистрибуторов, совладельцем которых является Президентский спортивный клуб.
Республиканское государственно-общественное объединения «Президентский спортивный клуб», которым руководит средний сын главы белорусского государства Дмитрий Лукашенко, владеет 30-процентной долей в самом крупном и одном из самых прибыльных белорусских бизнесов на рынке России — в АО
По итогам прошлого года «ТД» «БЕЛАЗ» вновь стал крупнейшим бизнесом с белорусским капиталом на российском рынке. Его выручка достигла 41,77 млрд российских рублей.
Компания входит также в число лидеров по полученной чистой прибыли. Ее объем составил 1,65 млрд российских рублей.
В случае, если бы вся прибыль была распределена на дивиденды, на 30-процентную долю Президентского спортивного клуба пришлось бы около 480 млн российских рублей или по сегодняшнему курсу 6,7 млн долларов.
По сравнению с 2018 годом и выручка, и чистая прибыль «ТД «БЕЛАЗ» сократились. В 2018 году первый показатель составил 43,3 млрд российских рублей, второй — 1,88 млрд российских рублей.
Президентскому спортивному клубу принадлежит еще и 15-процентная доля в дистрибуторе сельскохозяйственной техники и оборудования
По итогам 2019 года «ТД «Бобруйскагромаш» наторговал на 1,28 млрд российских рублей, а чистая прибыль этого бизнеса составила 29,7 млн российских рублей. Таким образом, при ее полном распределении среди владельцев на долю Президентского спортивного клуба пришлось бы 4,45 млн российских рублей. Отметим, что и в этом случае объемы выручки и прибыли были ниже, чем в 2018 году.
Интерес в поставках продукции белорусского машиностроения в Россию имеет и Управление делами президента Республики Беларусь. Одна из его структурных единиц Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг» является совладельцем 49% одной из сбытовых компаний Минского тракторного завода — ООО «Торговый дом Минского тракторного завода». В 2019 году «ТД МТЗ», зарегистрированный в подмосковном Домодедово, наторговал на сумму 2,29 млрд российских рублей и получил 130,8 млн российских рублей чистой прибыли.
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В открытом доступе появились финансовые отчеты за 2019 год двух российских компаний-дистрибуторов, совладельцем которых является Президентский спортивный клуб.
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