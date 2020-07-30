Сколько заработал Президентский спортивный клуб в России?

Источник материала: Tut.by

В открытом доступе появились финансовые отчеты за 2019 год двух российских компаний-дистрибуторов, совладельцем которых является Президентский спортивный клуб.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Республиканское государственно-общественное объединения «Президентский спортивный клуб», которым руководит средний сын главы белорусского государства Дмитрий Лукашенко, владеет 30-процентной долей в самом крупном и одном из самых прибыльных белорусских бизнесов на рынке России — в АО «Торговый дом «БЕЛАЗ» . Эта компания была создана в 2007 году и сегодня как генеральный дистрибутор является первичным звеном сбытовой сети жодинского завода на российском рынке. 40-процентная доля в «ТД «БЕЛАЗ» принадлежит самому заводу, еще 30% владеет российская компания «Уралбелазсервис».

По итогам прошлого года «ТД» «БЕЛАЗ» вновь стал крупнейшим бизнесом с белорусским капиталом на российском рынке. Его выручка достигла 41,77 млрд российских рублей.

Компания входит также в число лидеров по полученной чистой прибыли. Ее объем составил 1,65 млрд российских рублей.

В случае, если бы вся прибыль была распределена на дивиденды, на 30-процентную долю Президентского спортивного клуба пришлось бы около 480 млн российских рублей или по сегодняшнему курсу 6,7 млн долларов.

По сравнению с 2018 годом и выручка, и чистая прибыль «ТД «БЕЛАЗ» сократились. В 2018 году первый показатель составил 43,3 млрд российских рублей, второй — 1,88 млрд российских рублей.

Президентскому спортивному клубу принадлежит еще и 15-процентная доля в дистрибуторе сельскохозяйственной техники и оборудования ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш» . Что интересно, в этой компании, продающей в России продукцию одноименного госхолдинга, нет участия самого производителя. 85-процентной долей в «ТД «Бобруйскагромаш» владеет «Промышленная группа «Мегаполис», зарегистрированная в Смоленске. «ПГ «Мегаполис» учредили белорусские граждане. Группа контролирует еще несколько структур на российском рынке, включая смоленскую компанию «Автотехинмаш». Это один из крупнейших дилеров техники «БелАЗ».

По итогам 2019 года «ТД «Бобруйскагромаш» наторговал на 1,28 млрд российских рублей, а чистая прибыль этого бизнеса составила 29,7 млн российских рублей. Таким образом, при ее полном распределении среди владельцев на долю Президентского спортивного клуба пришлось бы 4,45 млн российских рублей. Отметим, что и в этом случае объемы выручки и прибыли были ниже, чем в 2018 году.

Интерес в поставках продукции белорусского машиностроения в Россию имеет и Управление делами президента Республики Беларусь. Одна из его структурных единиц Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Беларусьторг» является совладельцем 49% одной из сбытовых компаний Минского тракторного завода — ООО «Торговый дом Минского тракторного завода». В 2019 году «ТД МТЗ», зарегистрированный в подмосковном Домодедово, наторговал на сумму 2,29 млрд российских рублей и получил 130,8 млн российских рублей чистой прибыли.