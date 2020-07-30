Как выглядит наш премьер? А как - глава КГК? Тест по людям, которые занимают государственные посты

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил новых людей в состав правительства 4 июля. Их работа, как и работа других государственных органов, часто остается «за кадром», однако фамилии чиновников регулярно мелькают в сводках новостей. Как они выглядят? Что из себя представляют? Сможете ли вы узнать их, если столкнетесь на улице? Давайте проверим. Для облегчения теста мы даже будем предлагать только два варианта ответа в каждом вопросе. Уверены, набрать 10 из 10 вам все равно вряд ли удастся.