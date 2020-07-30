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Белорусские аграрии намолотили более 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна
30.07.2020 13:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо-прежнему лидирует Гомельская область, за ней с отставанием в несколько пунктов идет Брестский регион. На юге отметка убранной площади приближается к половине. Средняя урожайность по всей стране на сегодня выше, чем на аналогичную дату прошлого года - больше 38 центнеров с гектара.
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По-прежнему лидирует Гомельская область, за ней с отставанием в несколько пунктов идет Брестский регион. На юге отметка убранной площади приближается к половине....
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