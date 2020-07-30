«Теперь понятно». Банкоматы выдают новые купюры. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

В июле клиенты банков получали в кассах или банкоматах новые рублевые купюры и задались вопросом, неужели экономику наполняют дополнительными деньгами? Так ли это, и какими могут быть последствия накачки экономики деньгами, помогает разобраться заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.

Банкоматы стали выдавать новые купюры. Нацбанк запустил печатный станок? В июле население стало обсуждать появление в банкоматах новых купюр. Эти деньги отличаются по дизайну от привычного образца 2009 года и они совсем новые. Немало людей задалось вопросом: власти включили печатный станок или заменили старые купюры новыми. Тут стоит вспомнить, что выпуск наличных денег не всегда равен эмиссии. Эмиссия — это дополнительный выпуск денег в обращение, в результате чего происходит увеличение денежной массы. При анализе динамики денежной массы необходимо смотреть не только на наличные деньги в обороте, а прежде всего изучить совокупное изменение денег в обращении, подчеркивает экономист. Доля наличных денег в настоящее время составляет всего около 8% от общего объема средней широкой денежной массы. Наличные деньги имеют свойство изнашиваться. Каждая купюра имеет свой срок годности. По мере износа, старые деньги изымаются из оборота и заменяются на новые банкноты. Год назад Нацбанк уведомлял о появлении новых купюр номиналом 5 и 10 рублей, а этой весной — 20 и 50 рублей с измененным дизайном. Главное отличие — дата выпуска, 2019 и 2020 год соответственно, отсутствие подписи главы Нацбанка, а также надпись «ПЯЦЬДЗЯСЯТ» вместо старой «ПЯЦЬДЗЕСЯТ». Как следует из данных Нацбанка, с начала года за первое полугодие сильного увеличения эмиссии денег не происходило. Кроме того, буквально в воскресенье премьер-министр Роман Головченко в интервью «Беларусь 1» заверил, что «никто никакой станок не включает».

А почему в Беларуси заговорили о включении станка? Только из-за новых купюр? На возможную денежную эмиссию указывают некоторые косвенные факторы. На совещании с банкирами Александр Лукашенко поручил смягчить финансовую политику, снизить ставки и сделать менее жесткими требования к кредиторам. Это значит, что ближайшее время кредитование предприятий, скорее всего, вырастет. Однако они переживают непростые времена, и нет гарантий, что условия деятельности не ухудшатся. Значит, некоторые заемщики не смогут гарантировать возврат долгов. Перед выборами власти обещали рост зарплат работникам бюджетной сферы. В этом году также запланировано увеличение пенсий. В последние пару месяцев представители министерств и высокопоставленные чиновники не раз озвучивали намерения продолжить поддержку крупных промышленных предприятий, обеспечить рост доходов работников. Премьер-министр Роман Головченко обещал « точечные меры поддержки » МАЗу. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров при посещении «Гомсельмаша» говорил о возможности реструктуризации долгов предприятия. В случае трудностей власти обещали оказать финансовую поддержку «Атланту», продолжится модернизация «Могилевхимволокна» . Кажется, экономика Беларуси начинает новый виток привычного сценария. Чалый объясняет, куда летим Важно помнить, что никуда не исчез вопрос выплат по госдолгу. Если руководство страны не сможет найти кредиторов для его рефинансирования, придется изыскивать на эти цели внутренние ресурсы. Но учитывая, что в бюджете средств не хватает даже на исполнение запланированных обязательств — дефицит республиканского бюджета за первое полугодие составил 1,8 млрд рублей — перед правительством стоит вопрос, где взять деньги на все эти цели. Эмиссия - вариант не оптимальный, но в Беларуси неоднократно реализованный.

А кто отвечает за эмиссию денег? Исключительное право выпускать наличные деньги принадлежит Нацбанку. Решение, увеличивать ли объем наличности в обращении принимается после анализа потребности в ней. Объем наличных определяется на основе исторических данных и прогнозных показателей. Тут учитывается ожидаемый рост зарплат, динамика розничного товарооборота, прогнозирование роста пенсий, пособий, стипендий и многие другие факторы. Потребность в наличных деньгах может увеличиваться, например, за счет ожидаемого роста объема розничного товарооборота перед новогодними праздниками. А сокращаться, например, за счет увеличения доли безналичных операций населения. Информация об объеме и динамике денежной массы публикуется Нацбанком. Рублевая денежная масса включает в себя наличность, срочные рублевые депозиты и депозиты до востребования юридических лиц, а также ценные бумаги в белорусских рублях, выпущенные банками. В то же время широкая денежная масса помимо вышеперечисленного включает депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги в иностранной валюте, выпущенные банками. Как следует из статистики, объем наличных денег в обороте на 1 июля составил 4,1 млрд рублей, что на 405 млн больше, чем в начале года. Рублевая денежная масса на 1 июля составила 21,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 240 млн рублей. То есть денег в экономике существенно больше не стало, хотя и вырос объем наличных. Широкая денежная масса на ту же дату составляла 50,8 млрд рублей.

Эмиссия касается не только наличных денег? Эмиссия денег — это не исключительно их печать в физическом выражении. Деньги выпускаются также в безналичной форме. Например, на счетах граждан есть деньги в банке, но мы видим их размер в виде чисел на экране телефона и банкомата, а не носим все наличными в кошельке. Аналогично в банковской системе на счетах отражаются безналичные деньги в рамках всей экономики. Безналичные деньги, как и наличные, имеют кредитную природу. Но в отличие от наличных в их создании могут участвовать как центральный банк, так и коммерческие банки. Так как деньги должны приносить доход, иначе банки будут нести убытки, привлеченные денежные ресурсы поступают в оборот в виде кредитов. Этот процесс происходит постоянно. Так, центральный банк может предоставлять кредиты коммерческим банкам, а те, в свою очередь, могут выдавать кредиты своим клиентам. Кроме этого, банки получают денежные средства на межбанковском рынке в виде кредитов других банков, а также привлекают средства населения и организаций. Все это создает эффект банковского мультипликатора. То есть банковская система мультиплицирует, увеличивает денежную массу за счет постоянного привлечения ресурсов и кредитования экономики. Это объективный процесс работы банковской системы. В тоже время центральный банк постоянно контролирует рост кредитования, для того чтобы не допустить перегрева рынка и роста рисков, либо наоборот, стимулирует оживление кредитного рынка. Нацбанк следит за тем, чтобы в финансовом секторе был необходимый объем денег, если банкам их не хватает, он выдает им кредиты, а если есть лишние деньги, наоборот, изымает лишний объем за счет продажи государственных облигаций или привлечения средств на депозиты.

Как Нацбанк узнает, сколько денег должно быть в Беларуси? Как правило, в период роста экономики количество денег в экономике тоже увеличивается, а в период спада — сокращается. Количество денег зависит от потребностей в них экономики. Если денег в экономике недостаточно, то стоимость заемных средств растет. Это может приводить к замедлению экономического развития. И наоборот, при активном росте денежной массы в течение длительного периода может наступить так называемый перегрев экономики, когда дополнительная эмиссия денег будет приводить к росту цен. По заявлению главы Нацбанка, по итогам года инфляция запланирована на уровне 5−6%. Для того, чтобы не допустить ускорения инфляции, Нацбанк, кроме прочих мер, регулирует динамику денежной массы в обращении. В целом в настоящее время Национальный банк придерживается нейтральной денежно-кредитной политики. Чрезмерная эмиссия может навредить экономике, но и ее полное отсутствие может ограничить экономически рост.

В Европе включили печатный станок. Значит, это не страшно? Экономики ряда стран серьезно пострадали от пандемии короновируса. Были остановлены целые отрасли из-за введения жесткого карантина. Особенно это негативно отразилось на странах, где хорошо развит туризм и сопутствующие сферы услуг. Ряд государств ожидает в 2020 году серьезный экономический спад. Экономисты уверены, что текущий мировой экономический кризис имеет неэкономическую основу, поэтому восстановление экономик будет происходить более быстро. Однако в условиях глубокого спада требуется определенные условия для перезапуска пострадавших экономик. Для этого страны Еврозоны и США разработали комплекс финансовых и нефинансовых мер для поддержки национальных экономик. Следует учитывать, что данные меры очень разнообразны и включают бюджетное финансирование, повышение привлекательности кредитования, налоговые льготы, отсрочки регулярных платежей. Работа велась в комплексе — предоставлялись привлекательные кредиты, предприятиям помогали различные фонды, был задействован бюджет. Определенные меры, касающиеся смягчения денежно-кредитной политики, страны могут себе позволить, так как имеют очень низкую инфляцию. Например, в еврозоне годовая инфляция в июне была 0,3%, а ставки по операциям рефинансирования были практически нулевыми и даже имели отрицательное значение.

Почему Беларусь не пользуется этой мерой поддержки экономики? Далеко не все страны могут позволить обширную финансовую поддержку в условиях кризиса. Развернутые программы по восстановлению национальных экономик внедряют в основном государства, которые имеют большие резервы или бюджетные ресурсы, а также сильные национальные валюты. И делают страны это в крайнем случае, когда переживают серьезный экономический спад, справиться с которым можно такими мерами без сильного ущерба для экономики. Беларусь, во-первых, не вводила жесткие карантинные меры, то есть экономика страны не останавливалась, а продолжала работать. Безусловно, последствия пандемии негативно отражаются на экономическом росте страны. В период пандемии Нацбанк в меру позволенного помогал экономике определенными доступными ему мерами. Например, монетарным регулятором до конца года был смягчен ряд регуляторных требований. Эти действия направлены на поддержку как самих банковских институтов, так и их клиентов. Был внедрен и ряд мер помощи немонетарного характера . Во-вторых, белорусская экономика не так сильна и устойчива, как в странах, где были предприняты такие меры поддержки. Наращивание денежной массы в период экономического спада или рецессии может способствовать восстановлению экономического роста, но также может увеличивать инфляционные и девальвационные риски. Поэтому разработка и реализация мер должна быть комплексной и учитывать как положительные, так и отрицательные последствия принимаемых решений.

«Теперь понятно» — проект TUT.BY об экономике для самого широкого круга читателей. Сложные цифры? Запутанные объяснения? Читайте, и все будет понятно!