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«Достроить до конца года – из области фантастики». Сотрудник «Жилстройкомплекта» рассказал про перспективы возведения «Грушевского посада»
30.07.2020 17:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Прошла неделя со встречи держателей облигаций ЖК «Грушевский посад» от ООО «Жилстройкомплект» с чиновниками и представителями компании застройщика. Решили узнать, все ли движется по намеченному плану, который озвучивали в прошлый четверг.
Что было на встрече
Напомним, на территории жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит застройщик ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), 23 июля
На встрече заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству сообщил, что строители появятся на объекте через 2 недели.
— У меня есть такая информация: в банке РРБ планируется взять кредит (сейчас над этим работают финансисты), чтобы возобновить строительство. Деньги планируется получить на следующей неделе. Так что в лучшем случае строители появятся на объекте через две недели. Начнутся работы по фасаду и благоустройству. Это на ближайшее будущее, — рассказал Дмитрий Короткевич.
Правда 2 недели еще не прошли, но вместо строителей на объекте появилась большая растяжка: «Президент, стройка стоит».
Также отвечая на вопросы держателей облигаций, Дмитрий Короткевич сообщил, что в ЖСК разработан план, если банк откажет в кредите. А именно – потенциальный инвестор.
— Переговоры уже закончены, ожидается буквально сегодня, вернее, с понедельника ждем это письмо, но человек, который должен был подписать это письмо с некими гарантиями, методикой заключения договоров, сейчас находится в командировке. Но вот обещает сегодня-завтра это письмо отправить. Могу открыть название инвестора. Это — «ОНЭКСИМ», Москва, — поделился Дмитрий Короткевич.
Для тех, кто не знает, группа компаний «ОНЭКСИМ» — частный российский инвестиционный фонд, принадлежащий предпринимателю Михаилу Прохорову. Штаб-квартира расположена в Москве. Направления деятельности: финансы, металлургия, традиционная энергетика, девелопмент, медиа, инновационные проекты, нанотехнологии. Именно Михаил Прохоров и компания «ОНЭКСИМ» занимались
Что изменилось спустя неделю
Мы решили уточнить у Дмитрия Короткевича, все ли движется по намеченному плану.
- К сожалению, ситуация осталось такой, как и неделю назад. Никакого письма я не дождался (речь идет о письме от инвестора с готовностью вложиться в стройку – прим. ред.), никакой информации об этом письме у меня нет, - поделился Дмитрий Короткевич. – По кредиту я тоже разговаривал с бухгалтерами, и никакой информации по кредиту нет. Якобы банк еще рассматривает возможность выделения, но точной даты назвать не могу. То есть у меня нет никакой новой информации. Я не знаю, на какой степени находится процесс общения директора с инвестором, и на какой стадии кредит.
Однако Дмитрий поделился, что даже если банк выделит кредит, то его хватит только на запуск процесса строительства, а не завершения возведения комплекса в целом.
- «Спасти» стройку (это мое личное мнение) может только заход серьезного инвестора. Кредит – это на первое время. И, может быть, на ввод в эксплуатацию первой-второй секции. Хотя объем этого кредита (насколько мне известно, по моему мнению)... его может не хватить. Опять же – у меня нет финансовой раскладки, я больше строитель, поэтому не могу заявлять. Это чисто мое мнение, - рассказал Дмитрий Короткевич.
Напомним, что по
Заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству поделился, что теоретически при наличии стабильного и интенсивного финансирования объекта закончить до конца года можно было бы только первую и вторую секцию.
- Для этого все есть: проектная документация готова, люди настроены. То есть это реально закончить к концу года, если бы с первых чисел августа зашел инвестор и началось ритмичное и стабильное финансирование объекта. Но мы же понимаем, что это из области фантастики, - поделился Дмитрий Короткевич.
Также среди держателей жилищных облигаций начала распространятся информация, что Дмитрий Короткевич увольняется из ООО «Жилстройкомплект». А также, что секретаря директора ЖСК сегодня вызывали в прокуратуру для разбирательства в невыплате заработной платы сотрудникам компании. Свое увольнение Дмитрий прокомментировал так:
- Такая вероятность есть. Но я еще сам не знаю. Не готов пока ответить. Но вот эта информация о моем увольнении – это как следствие из-за невыплаты мне заработной платы за определенное количество месяцев. Денег в ЖСК нет и ждут кредит.
Напомним, что неделю назад «дольщики» сообщили, что из-за невыплаты зарплаты со стройки уволился последний сторож.
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«Достроить до конца года – из области фантастики». Сотрудник «Жилстройкомплекта» рассказал про перспективы возведения «Грушевского посада»
Прошла неделя со встречи держателей облигаций ЖК «Грушевский посад» от ООО «Жилстройкомплект» с чиновниками и представителями компании застройщика. Решили...
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