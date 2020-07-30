«Достроить до конца года – из области фантастики». Сотрудник «Жилстройкомплекта» рассказал про перспективы возведения «Грушевского посада»

Что было на встрече

Напомним, на территории жилого комплекса «Грушевский посад», который возводит застройщик ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), 23 июля встретились держатели жилищных и валютных облигаций с представителями администрации Московского района, Мингорисполкома, Госстройнадзора, Департамента по ценным бумагам, а также «Жилстройкомплекта».

На встрече заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству сообщил, что строители появятся на объекте через 2 недели.

— У меня есть такая информация: в банке РРБ планируется взять кредит (сейчас над этим работают финансисты), чтобы возобновить строительство. Деньги планируется получить на следующей неделе. Так что в лучшем случае строители появятся на объекте через две недели. Начнутся работы по фасаду и благоустройству. Это на ближайшее будущее, — рассказал Дмитрий Короткевич.

Правда 2 недели еще не прошли, но вместо строителей на объекте появилась большая растяжка: «Президент, стройка стоит».