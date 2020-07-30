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В Минске начинается агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Онлайн

30.07.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в парке Дружбы народов начинается агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сегодня он пройдет в формате большого концерта. Мы следим за тем, что происходит в городе.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Как заявляли в объединенном штабе, концерт должен начаться в 18.00. На нем выступят Лера Яскевич, группа Litesound, Alexander Kiss, Александр Kosmas. Также планируется выступление юриста штаба и доверенного лица Виктора Бабарико Максима Знака, кандидата в президенты Светланы Тихановской, Вероники Цепклало и Марии Колесниковой.

Из-за ситуации с задержанием «боевиков», были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями, как это бывает на городских мероприятиях.

Госсекретарь Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в ЦИК, заявил, что в стране на свободе находится 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также предупредил, что помимо заграждений на митингах будут стоять рамки и будет проводиться досмотр тех, кто пришел на мероприятие.

ГУВД Мингорисполкома предупредило об усиленных мерах безопасности на митинге в парке Дружбы народов и о том, что всех пришедших будут снимать на камеру.

За несколько часов до начала митинга в сторону парка Дружбы народов поехали автозаки.

В парк Дружбы народов люди стали подтягиваться около 16 часов.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за ситуации с задержанием «боевиков», были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с...
 
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