|
В Минске начинается агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Онлайн
30.07.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в парке Дружбы народов начинается агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сегодня он пройдет в формате большого концерта. Мы следим за тем, что происходит в городе.
Как заявляли в объединенном штабе, концерт должен начаться в 18.00. На нем выступят Лера Яскевич, группа Litesound, Alexander Kiss, Александр Kosmas. Также планируется выступление юриста штаба и доверенного лица Виктора Бабарико Максима Знака, кандидата в президенты Светланы Тихановской, Вероники Цепклало и Марии Колесниковой.
Из-за ситуации с задержанием «боевиков», были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля
Госсекретарь Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты в ЦИК,
ГУВД Мингорисполкома
За несколько часов до начала митинга в сторону парка Дружбы народов поехали автозаки.
В парк Дружбы народов люди стали подтягиваться около 16 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за ситуации с задержанием «боевиков», были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)