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Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире

30.07.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении вызвала президента страны Александра Лукашенко на дебаты. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Светлана Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении.

«Мое предложение — настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире, на Бангалор, перед белорусским народом», — говорит кандидат в ролике.

 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении вызвала президента страны Александра Лукашенко на дебаты.
 
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