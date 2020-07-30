Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении вызвала президента страны Александра Лукашенко на дебаты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Светлана Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении.

«Мое предложение — настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире, на Бангалор, перед белорусским народом», — говорит кандидат в ролике.