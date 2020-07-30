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Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты в прямом эфире
30.07.2020 17:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат в президенты Светлана Тихановская в
Светлана Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении.
«Мое предложение — настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире, на Бангалор, перед белорусским народом», — говорит кандидат в ролике.
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении вызвала президента страны Александра Лукашенко на дебаты.
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