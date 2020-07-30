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Минтруда досрочно выплатит августовские пенсии

30.07.2020 17:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство труда и социальной защиты сообщило о намерении досрочно выплатить пенсии в августе. Получить их на почте можно будет уже с 3 августа.

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий, соощает Минтруда и соцзащиты.

Однако в целях создания пенсионерам удобных условий получения пенсий (минимизация поездок, сокращение социальных контактов) выплата пенсий в августе будет осуществлена досрочно: пенсии, которые по графику выплат приходятся на 10 число и позднее, можно получить на почте с 3 августа, в банках - с пятого числа. При этом за пенсионерами остается право выбора: получать пенсии досрочно или в привычный срок.

Напомним, что в Беларуси с 1 августа 2020 года вырастет размер бюджета прожиточного минимума. К этому показателю в Беларуси привязаны многие социальные выплаты, в том числе - пенсии.

 

 
 
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Министерство труда и социальной защиты сообщило о намерении досрочно выплатить пенсии в августе. Получить их на почте можно будет уже с 3 августа.
 
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