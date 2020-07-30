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МИД России: Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики
30.07.2020 21:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МИД России потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам и прекратить нагнетать «ненужные, особенно в период президентских выборов, негативные эмоции». Об этом
— Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией, — говорится в сообщении МИД России.
В российском ведомстве выразили недоумение тем, что белорусской стороной ситуация представляется попыткой представить случившееся как внешнее вмешательство в дела Беларуси.
— В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, — подчеркнули в МИД РФ.
МИД России также потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, прекратить нагнетать «ненужные, особенно в период президентских выборов, негативные эмоции».
— Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной, — подытожили в МИД России.
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МИД России: Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики
В российском ведомстве выразили недоумение тем, что белорусской стороной ситуация представляется попыткой представить случившееся как внешнее вмешательство в...
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