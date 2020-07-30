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МИД России: Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян не выдерживает никакой критики

30.07.2020 21:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МИД России потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам и прекратить нагнетать «ненужные, особенно в период президентских выборов, негативные эмоции». Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.


МИД России. Фото: Flickr / oarranzli

— Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией, — говорится в сообщении МИД России.

В российском ведомстве выразили недоумение тем, что белорусской стороной ситуация представляется попыткой представить случившееся как внешнее вмешательство в дела Беларуси.

— В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, — подчеркнули в МИД РФ.

МИД России также потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам, прекратить нагнетать «ненужные, особенно в период президентских выборов, негативные эмоции».

— Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной, — подытожили в МИД России.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил, что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам, о чем была направлена соответствующая нота в адрес белорусского внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, „неготовность“ поднять „добрую чарку“ за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».

 
Теги: Минск
 
 
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В российском ведомстве выразили недоумение тем, что белорусской стороной ситуация представляется попыткой представить случившееся как внешнее вмешательство в...
 
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