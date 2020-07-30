Гайдукевич на теледебатах о смене президента: До новых выборов не сможем сохранить страну

Источник материала: Tut.by

В теледебатах приняли участие только два кандидата в президенты и одно доверенное лицо. Дмитриев подчеркнул необходимость проведения новых выборов. Гайдукевич, представляющий Лукашенко, обозначил угрозу потерять страну через месяц после выборов. Черечень считает, что президент должен уходить, если за пятилетку не выполнил обещания.



Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

После кратких выступлений кандидаты в президенты ответили на интересующие друг друга вопросы.

Александр Лукашенко озвучит программу в обращении к народу

Во время дебатов не раз возникали риторические вопросы, почему двое кандидатов решили в них участвовать, а одного представляет доверенное лицо. Первым его озвучил кандидат в президенты Андрей Дмитриев. На что депутат Олег Гайдукевич ответил, что позиция действующего президента, которого он представляет, всем уже известна.

— В понедельник будет обращение президента к народу и парламенту, на котором прозвучит программа, которую президент собирается реализовывать, будучи избранным, если народ ему это доверит 9 августа, — добавил Гайдукевич.

Что делать с убыточными предприятиями и как развивать бизнес?

Неоднократно во время дебатов поднимался вопрос деятельности частного бизнеса и госпредприятий.

— Что вам в Беларуси кажется неработающим, почему сегодня не развивается бизнес? — спросил Дмитриев.

— Основная проблема — отсутствие возможности достойной частной инициативы и зарегулированный рынок. Для развития стране необходимо мировое сообщество. Это взаимодействие на всех мировых площадках и благоприятный инвестиционный климат. Чего в стране нет, — ответил Сергей Черечень.

Позже на вопрос ведущего, есть ли у Дмитриева план о том, сколько людей «должны остаться на улице» после проведения приватизации госпредприятий, кандидат сообщил, что для начала предстоит оценить, почему предприятия убыточны, а потом решать их судьбу, параллельно разрабатывая комплекс мер социальной защиты.

— Дешевле платить человеку 60% оклада, дать ему переобучение и льготный кредит, если он готов открыть свое дело, чем вбухивать деньги в неработающие предприятия, — заявил Дмитриев, приведя в пример «Белшину».

— «Белшине» стоит беспокоиться — в случае вашего прихода там начнутся массовые сокращения, — предположил ведущий Дмитрий Бочков.

— Администрации «Белшины» стоит беспокоиться. Я не понимаю, как у убыточного завода огромные корпуса и все кабинеты администрации заняты. Эти деньги надо направлять на людей, которые создают продукт, умеют его продавать.

«Большинство голосов сфальсифицировать невозможно»

Черечень попросил депутата рассказать, когда в Беларуси ЦИК и правительство сделают так, чтобы выборы были «честные и открытые».

— Если кто-то на президентских выборах получит электоральное большинство, сфальсифицировать это невозможно. Нравится кому или нет, но всегда прежде выборы выигрывал Александр Лукашенко. Если в 2020 году кто-то из кандидатов получит электоральное большинство, он станет президентом. Большинство [голосов] сфальсифицировать невозможно, — ответил Гайдукевич, спросив присутствующих, готовы ли они признать результаты в случае проигрыша.

Сколько лет может управлять страной один человек?

— Если человек в течение пяти лет после избрания не выполняет программу, он должен уйти, не выставлять кандидатуру на следующих выборах. Это нормальный демократический процесс, — предложил Черечень.

— Нам нужен новый президент. Не надо говорить, что новый президент — это только разрушения. Он будет заинтересован, чтобы люди были довольны. Он будет знать, что пришел не на 26 лет, а на 5 лет или 10, а потом ему ходить по улицам и смотреть людям в глаза, — отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что после избрания нового президента предстоит провести еще одни выборы, в которых могли бы участвовать потенциальные кандидаты, которые находятся в заключении.

— Смена президентов не гарантирует лучшую жизнь. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сумела сохранить мир и порядок, — заявил Гайдукевич.

Независимость — не только на бумаге

Не обошли стороной вопрос суверенитета. На заявление Дмитриева, что 9 августа важно избрать именно нового кандидата, Гайдукевич парировал, что в этом случае «до новых выборов не только не сможем страну сохранить — через месяц мы ее потеряем».

Ведущий спросил Черечня, как он понимает явление «национальный государственный суверенитет».

— Для меня это независимость не только на бумаге, но еще и в экономическом плане. Если у тебя долгов практически 40% ВВП, а чтобы погасить задолженность, необходимо влазить в новые долги… Суверенитет и независимость — это когда страна может самостоятельно содержать своих людей, — ответил Черечень.

На вопрос ведущего, готовы ли кандидаты занять высокий пост после выборов, если от новоизбранного президента поступит такое предложение, Дмитриев заявил, что не откажется, если это будет новый президент.

— Я готов включаться в работу правительства, министерства — там, где буду нужен, — подчеркнул Дмитриев.

— Если придет альтернативный президент, мы объединимся и будем совместно работать на благо страны, — высказал свою позицию Черечень.

Гайдукевич предположил, что после выборов 9 августа «борьба за будущее Беларуси обострится и продолжится», и обозначил, что примет в этом активное участие.