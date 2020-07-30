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Условия труда стали лучше за счет масштабной технической перезагрузки

Особый подход - и в питании бройлеров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании Серьезное техническое переоснащение идет и в птицеводстве. Год назад наш Президент поставил задачу по наращиванию объемов производства мяса птицы....

Серьезное техническое переоснащение идет и в птицеводстве. Год назад наш Президент поставил задачу по наращиванию объемов производства мяса птицы. Дополнительные акценты были расставлены на развитие отрасли в Гомельской области. Курс – на передовые технологии, рентабельность производства и самое главное - лучшие условия труда и достойную зарплату жителей районов. Так, валообразующее предприятие Полесского региона "Белоруснефть-Особино" всего за полгода смогло провести техническое обновление и вышло на двойной объем выпуска. Экономика районов с акцентом на зарубежные рынки и потребности местных жителей - в репортажеАнна Тихоновна говорит, сделать это может даже с закрытыми глазами. За 44 года в роли птичницы свою работу довела до автоматизма. Правда, признается: технологии 5 десятилетий тоже не стояли на месте. И сегодня старожилам предприятия есть с чем сравнивать.Апгрэйд сразу 4-х птичников провели всего за полгода. Итог - на тех же площадях теперь могут содержать в два раза больше пернатых. Цыплята переселились в многоэтажные боксы. А за условиями их проживания следит цифровой интеллект.Весь процесс контролирует компьютер. Итальянское оборудование и специальные датчики улавливают мельчайшие изменения микроклимата. Влажность и температура устанавливаются отдельно для каждой возрастной группы цыплят.К слову, в этом предприятие практически автономно: самостоятельно засевает поля и убирает урожай собственной техникой. Сейчас на жатве 19 современных комбайнов.К слову, урожайность на полях - 40 центнеров с гектара. И это один из лучших показателей во всем регионе. В планах - собрать белее 70 тысяч тонн зерна. Этого хватит, чтобы закрыть свои потребности в корме на 86%. В следующем году курс уже на сотню.К слову, корм для цыплят экологически чистый. Комбикорм производят сами, на собственных линиях и по уникальной рецептуре. Закрытый цикл производства: от куриного яйца и зернышка до качественного готового продукта – это, по сути, билет на новые экспортные рынки. Тем более, мощности новых птичников теперь вдвое больше – есть пространство и для торгового маневра."Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании. Освоенные здесь инвестиции (а это более 16 миллионов рублей), по сути, вклад в развитие всего Буда-Кошелевского района. Ведь с появлением новых производственных площадей появилась потребность в новых кадрах. А с ростом доходов предприятия и возможность для роста средней заработной платы его сотрудников.