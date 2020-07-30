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"Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании
30.07.2020 22:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСерьезное техническое переоснащение идет и в птицеводстве. Год назад наш Президент поставил задачу по наращиванию объемов производства мяса птицы. Дополнительные акценты были расставлены на развитие отрасли в Гомельской области. Курс – на передовые технологии, рентабельность производства и самое главное - лучшие условия труда и достойную зарплату жителей районов. Так, валообразующее предприятие Полесского региона "Белоруснефть-Особино" всего за полгода смогло провести техническое обновление и вышло на двойной объем выпуска. Экономика районов с акцентом на зарубежные рынки и потребности местных жителей - в репортаже Анны Ковалевой.
Анна Тихоновна говорит, сделать это может даже с закрытыми глазами. За 44 года в роли птичницы свою работу довела до автоматизма. Правда, признается: технологии 5 десятилетий тоже не стояли на месте. И сегодня старожилам предприятия есть с чем сравнивать.
Анна Барейша, птичница-оператор бройлерного цеха "Белоруснефть-Особино": "Вы знаете, в то время было совсем другое оборудование. Пускай те же самые кормушки, но прежде, чем накормить птицу, это же надо было руками все вытрусить, чтобы корм поступил птице. Очень много было ручного труда. А сейчас - на кнопку нажал, все работает!".
Условия труда стали лучше за счет масштабной технической перезагрузкиАпгрэйд сразу 4-х птичников провели всего за полгода. Итог - на тех же площадях теперь могут содержать в два раза больше пернатых. Цыплята переселились в многоэтажные боксы. А за условиями их проживания следит цифровой интеллект.
Весь процесс контролирует компьютер. Итальянское оборудование и специальные датчики улавливают мельчайшие изменения микроклимата. Влажность и температура устанавливаются отдельно для каждой возрастной группы цыплят.
Особый подход - и в питании бройлеровК слову, в этом предприятие практически автономно: самостоятельно засевает поля и убирает урожай собственной техникой. Сейчас на жатве 19 современных комбайнов.
К слову, урожайность на полях - 40 центнеров с гектара. И это один из лучших показателей во всем регионе. В планах - собрать белее 70 тысяч тонн зерна. Этого хватит, чтобы закрыть свои потребности в корме на 86%. В следующем году курс уже на сотню.
Юрий Кубрик, тракторист-машинист "Белоруснефть-Особино": "Рапс у нас идет на продажу, а пшеницу мы заготавливаем на корма птице. Единственное – вот вчера прошел хороший дождик, поэтому так стоим мы немного запоздало, а так нас погода радует!".
К слову, корм для цыплят экологически чистый. Комбикорм производят сами, на собственных линиях и по уникальной рецептуре. Закрытый цикл производства: от куриного яйца и зернышка до качественного готового продукта – это, по сути, билет на новые экспортные рынки. Тем более, мощности новых птичников теперь вдвое больше – есть пространство и для торгового маневра.
Евгений Лукомский, директор "Белоруснефть-Особино": "Предприятие буквально недавно открыто на отгрузку в Китайскую Народную Республику. Крупный потребитель белорусской птицы традиционно - российский рынок. Российский покупатель знает качество нашей продукции, идет за белорусскими продуктами. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, страны бывшего Советского Союза".
"Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании. Освоенные здесь инвестиции (а это более 16 миллионов рублей), по сути, вклад в развитие всего Буда-Кошелевского района. Ведь с появлением новых производственных площадей появилась потребность в новых кадрах. А с ростом доходов предприятия и возможность для роста средней заработной платы его сотрудников.
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Серьезное техническое переоснащение идет и в птицеводстве. Год назад наш Президент поставил задачу по наращиванию объемов производства мяса птицы....
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