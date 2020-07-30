«А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?» На БТ рассказали о задержании «боевиков»

Источник материала: Tut.by

Белорусское телевидение выпустило сюжет с подробностями задержания «боевиков из ЧВК Вагнера». Спойлер — сенсаций не было.



Изображение: Беларусь 1

— Что сразу бросилось в глаза — в такой стрессовой ситуации все они ведут себя спокойно и дисциплинированно, на вопросы отвечают по-армейски четко. Такое олимпийское спокойствие говорит только об одном - эти люди профессионалы, и готовы к любому развитию событий, — говорится в сюжете.

Приводится диалог во время задержания.

— А вы вы курсе, что мы из России?, — спрашивает один из задержанных.

— А вы в курсе, что находитесь на территории Беларуси?, — парирует один из бойцов отделения «А» КГБ Беларуси.