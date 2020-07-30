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«А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?» На БТ рассказали о задержании «боевиков»
30.07.2020 21:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусское телевидение выпустило
— Что сразу бросилось в глаза — в такой стрессовой ситуации все они ведут себя спокойно и дисциплинированно, на вопросы отвечают по-армейски четко. Такое олимпийское спокойствие говорит только об одном - эти люди профессионалы, и готовы к любому развитию событий, — говорится в сюжете.
Приводится диалог во время задержания.
— А вы вы курсе, что мы из России?, — спрашивает один из задержанных.
— А вы в курсе, что находитесь на территории Беларуси?, — парирует один из бойцов отделения «А» КГБ Беларуси.
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«А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?» На БТ рассказали о задержании «боевиков»
Белорусское телевидение выпустило сюжет с подробностями задержания «боевиков из ЧВК Вагнера». Спойлер - сенсаций не было.
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