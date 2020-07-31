Продажи квартир в регионах во II квартале были слабыми, цены снизились в большинстве городов

Источник материала: realt.by

Общее количество сделок купли-продажи квартир сократилось по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 29 %. Сильнее всего спрос упал в столице (-34%) и областных центрах (-32%). В крупных и малых городах страны сделок провели на 20 и 23% меньше.

Ни один крупный город страны не сумел избежать сокращение спроса. Наиболее заметным оно было в Гомеле, где сделок оказалось на 46% меньше, чем годом ранее. Также серьёзная «просадка» наметилась в Витебске и Могилёве (-36% в обоих городах).

Меньше всего пострадали рынки жилья Гродно, Пинска, Баранович, Полоцка и Орши. Здесь число сделок сократилось лишь на 5-10%.

С приходом лета во многих городах наметилось восстановление покупательской активности (в Минске в том числе). Но на общем фоне выбивались города Минской области. В Борисове, Молодечно и Солигорске июнь оказался худшим месяцем с начала года по количеству проведенных сделок.

Несмотря на это, Солигорск по-прежнему лидирует в стране по активности покупателей, если сопоставить число сделок с населением города. В городе шахтеров заключили 13 сделок на 10 тысяч жителей, в Минске 11, а хуже всего обстоят дела в Гомеле (7 сделок).