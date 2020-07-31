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Продажи квартир в регионах во II квартале были слабыми, цены снизились в большинстве городов

31.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Общее количество сделок купли-продажи квартир сократилось по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 29 %.  Сильнее всего спрос упал в столице (-34%) и областных центрах (-32%). В крупных и малых городах страны сделок провели на 20 и 23% меньше.

Ни один крупный город страны не сумел избежать сокращение спроса. Наиболее заметным оно было в Гомеле, где сделок оказалось на 46% меньше, чем годом ранее. Также серьёзная «просадка» наметилась в Витебске и Могилёве (-36% в обоих городах).

Меньше всего пострадали рынки жилья Гродно, Пинска, Баранович, Полоцка и Орши. Здесь число сделок сократилось лишь на 5-10%.

С приходом лета во многих городах наметилось восстановление покупательской активности (в Минске в том числе). Но на общем фоне выбивались города Минской области. В Борисове, Молодечно и Солигорске июнь оказался худшим месяцем с начала года по количеству проведенных сделок.

Несмотря на это, Солигорск по-прежнему лидирует в стране по активности покупателей, если сопоставить число сделок с населением города. В городе шахтеров заключили 13 сделок на 10 тысяч жителей, в Минске 11, а хуже всего обстоят дела в Гомеле (7 сделок).

Около половины проданных квартир в Гродно располагались в домах, которым ещё нет 10 лет. В Бресте и Солигорске аналогичный показатель составлял 27-30%, в других городах современного жилья на «вторичке» продают значительно меньше.

Что касается количества комнат, то наибольшей популярностью у белорусов пользовались «двушки», но были и исключения из правил. В Гродно на первое место вышли 3-комнатные квартиры, а в Витебске и Барановичах 1-комнатные.

В условиях низкого спроса, когда в ряде городов продали лишь несколько десятков квартир за квартал, изменение среднего уровня цен могло быть довольно значительным. Несмотря на это, динамика в большинстве городов страны совпадала – квартиры подешевели. Среди областных центров самая ощутимая коррекция отмечена в Могилеве (-6.5%) и Витебске (-5.1%). В Гомеле квартиры подешевели на 3.9%, в Бресте – на 1.5%.

Единственным городом среди областных центров, где цены проданных квартир выросли, оказался Гродно (+1.3%).

Две самые дорогие квартиры в регионах были проданы в Бресте. За них отдали 104 и 110 тысяч долларов.

Более детальные обзоры ситуации в каждой области можно найти по ссылкам ниже:

Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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