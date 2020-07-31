|
Продажи квартир в регионах во II квартале были слабыми, цены снизились в большинстве городов
31.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Общее количество сделок купли-продажи квартир сократилось по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года на 29 %. Сильнее всего спрос упал в столице (-34%) и областных центрах (-32%). В крупных и малых городах страны сделок провели на 20 и 23% меньше.
Ни один крупный город страны не сумел избежать сокращение спроса. Наиболее заметным оно было в Гомеле, где сделок оказалось на 46% меньше, чем годом ранее. Также серьёзная «просадка» наметилась в Витебске и Могилёве (-36% в обоих городах).
Меньше всего пострадали рынки жилья Гродно, Пинска, Баранович, Полоцка и Орши. Здесь число сделок сократилось лишь на 5-10%.
С приходом лета во многих городах наметилось восстановление покупательской активности (в Минске в том числе). Но на общем фоне выбивались города Минской области. В Борисове, Молодечно и Солигорске июнь оказался худшим месяцем с начала года по количеству проведенных сделок.
Несмотря на это, Солигорск по-прежнему лидирует в стране по активности покупателей, если сопоставить число сделок с населением города. В городе шахтеров заключили 13 сделок на 10 тысяч жителей, в Минске 11, а хуже всего обстоят дела в Гомеле (7 сделок).
Около половины проданных
Что касается количества комнат, то наибольшей популярностью у белорусов пользовались «двушки», но были и исключения из правил. В Гродно на первое место вышли 3-комнатные квартиры, а в Витебске и Барановичах 1-комнатные.
В условиях низкого спроса, когда в ряде городов продали лишь несколько десятков квартир за квартал, изменение среднего уровня цен могло быть довольно значительным. Несмотря на это, динамика в большинстве городов страны совпадала – квартиры подешевели. Среди областных центров самая ощутимая коррекция отмечена в Могилеве (-6.5%) и Витебске (-5.1%). В Гомеле квартиры подешевели на 3.9%, в Бресте – на 1.5%.
Единственным городом среди областных центров, где цены проданных квартир выросли, оказался Гродно (+1.3%).
Две самые дорогие квартиры в регионах были проданы в Бресте. За них отдали 104 и 110 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ухудшение условий кредитования во втором квартале негативно сказалось на возможности приобретать жильё на вторичном рынке. Стремительное распространение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)