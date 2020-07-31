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Республиканский каравай потяжелел на более чем 2 000 000 тонн

31.07.2020 08:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Например, в Столбцовском районе уже убрана треть урожая. Всего под зерновые там отвели более 20 000 гектаров. Собрать планируют не менее 77 000 тонн зерна. Только в хозяйстве "Агронеманское" планируют собрать 10 000 тонн зерна, а это выше уровня прошлого года. Тогда аграрии в общий каравай положили 8 500 тонн. Всего хлеборобам центрального региона предстоит убрать почти полмиллиона гектаров. Намолотить намерены не менее 1 800 000 тонн зерна.
 
 
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Например, в Столбцовском районе уже убрана треть урожая. Всего под зерновые там отвели более 20 000 гектаров. Собрать планируют не менее 77 000 тонн зерна. Только в...
 
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