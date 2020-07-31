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В основании аэропорта Платов надежная гидроизоляция
31.07.2020 12:42 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьДля гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б.
Разработала и выпускает этот гидроизоляционный материал компании ТЕХНОНИКОЛЬ, один из ведущих международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и систем. Технические характеристики материала, в состав которого входят полиэфир, битум, минеральные наполнители и специальные полимеры, рассчитаны на эффективную и долговременную изоляцию заглубленных конструкций, испытывающих значительное давление грунта, а также воздействие агрессивной химической среды.
Материал укладывается на железобетонное основание методом наплавления, что обеспечивает надежную изоляцию строительной конструкции. Площадь фундамента превышает 5 тысяч квадратных метров.
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Для гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности...
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