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В основании аэропорта Платов надежная гидроизоляция

31.07.2020 12:42 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Для гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б.

Разработала и выпускает этот гидроизоляционный материал компании ТЕХНОНИКОЛЬ, один из ведущих международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и систем. Технические характеристики материала, в состав которого входят полиэфир, битум, минеральные наполнители и специальные полимеры, рассчитаны на эффективную и долговременную изоляцию заглубленных конструкций, испытывающих значительное давление грунта, а также воздействие агрессивной химической среды.
Материал укладывается на железобетонное основание методом наплавления, что обеспечивает надежную изоляцию строительной конструкции. Площадь фундамента превышает 5 тысяч квадратных метров.

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Для гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности...
 
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