Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В основании аэропорта Платов надежная гидроизоляция Для гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности...

Для гидроизоляции фундамента введенного в 2017 году ростовского аэропорта Южный хаб, он же Платов, была выбрана битумно-полимерная мембрана повышенной прочности ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б.Разработала и выпускает этот гидроизоляционный материал компании ТЕХНОНИКОЛЬ, один из ведущих международных производителей надежных и эффективных строительных материалов и систем. Технические характеристики материала, в состав которого входят полиэфир, битум, минеральные наполнители и специальные полимеры, рассчитаны на эффективную и долговременную изоляцию заглубленных конструкций, испытывающих значительное давление грунта, а также воздействие агрессивной химической среды.Материал укладывается на железобетонное основание методом наплавления, что обеспечивает надежную изоляцию строительной конструкции. Площадь фундамента превышает 5 тысяч квадратных метров.www.tn.ru