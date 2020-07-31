Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020

Прошлой осенью мы уже показывали вам, чем владеют претенденты на депутатские кресла в Парламенте. Там были сотни людей. На пост президента претендуют, естественно, намного меньше кандидатов.

Напомним, что изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. Потом наступил период сбора подписей. За это время мы успели поговорить с некоторыми из потенциальных кандидатов о недвижимости и проблемах в этой сфере. Но далеко не все из них дошли до следующего этапе предвыборной гонки и были зарегистрированы как кандидаты в президенты. Продолжили борьбу: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.