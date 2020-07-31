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Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020

31.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Осталось чуть больше недели до выборов президента Беларуси. Кандидаты на пост главы государства активно ведут агитацию: ездят по стране, рассказывают о себе. А мы решили проверить, сколько у кандидатов есть в собственности недвижимости. И сделали для вас удобную инфографику.

Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020

Прошлой осенью мы уже показывали вам, чем владеют претенденты на депутатские кресла в Парламенте. Там были сотни людей. На пост президента претендуют, естественно, намного меньше кандидатов.

Напомним, что изначально ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. Потом наступил период сбора подписей. За это время мы успели поговорить с некоторыми из потенциальных кандидатов о недвижимости и проблемах в этой сфере. Но далеко не все из них дошли до следующего этапе предвыборной гонки и были зарегистрированы как кандидаты в президенты. Продолжили борьбу: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020

Так сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев рассказал нам, что «жилье для многодетных должно быть в регионах». А председатель Белорусской социал-демократической Грамады, председатель республиканского общественного объединения «Дипломатия», а также бизнесмен Сергей Черечень заявил, что «в Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Юрист и экс-депутат парламента Анна Канопацкая настаивала, что «земля должна продаваться, покупаться и быть предметом залога в банке».

Позицию действующего президента Александра Лукашенко насчет проблем сферы недвижимости мы узнали из его выступлений. К примеру, он предлагает отдавать белорусам землю за «символическую цену» и снова просит не застраивать Минск. А мнение Светланы Тихановской стало понятно из ее программы: частные ЖЭСы, прозрачное строительство и местное самоуправление.

Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020

Но интересно знать не только о том, что говорят кандидаты о земле, долгостроях, домах, квартирах, сфере ЖКХ, но и об их собственности: есть ли своя квартира или дом, участок земли или домик в деревне.

Оказалось, что есть кандидат без собственности вообще: Сергей Черечень (у супруги его тоже ничего нет). У Александра Лукашенко и Светланы Тихановской тоже нет ни квартиры, ни дома. Зато есть собственность у их супругов.

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Осталось чуть больше недели до выборов президента Беларуси. Кандидаты на пост главы государства активно ведут агитацию: ездят по стране, рассказывают о себе. А мы...
 
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