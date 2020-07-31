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Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020
31.07.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Осталось чуть больше недели до выборов президента Беларуси. Кандидаты на пост главы государства активно ведут агитацию: ездят по стране, рассказывают о себе. А мы решили проверить, сколько у кандидатов есть в собственности недвижимости. И сделали для вас удобную инфографику.
Прошлой осенью мы уже показывали вам,
Напомним, что изначально ЦИК
Так сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев
Позицию действующего президента Александра Лукашенко насчет проблем сферы недвижимости мы узнали из его выступлений. К примеру, он
Но интересно знать не только о том, что говорят кандидаты о земле, долгостроях, домах, квартирах, сфере ЖКХ, но и об их собственности: есть ли своя квартира или дом, участок земли или домик в деревне.
Оказалось, что есть кандидат без собственности вообще: Сергей Черечень (у супруги его тоже ничего нет). У Александра Лукашенко и Светланы Тихановской тоже нет ни квартиры, ни дома. Зато есть собственность у их супругов.
Фото: Павел Садовский
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Бизнесмен без собственности, дома и квартиры - на супругах. Какой недвижимостью владеют кандидаты в президенты 2020
Осталось чуть больше недели до выборов президента Беларуси. Кандидаты на пост главы государства активно ведут агитацию: ездят по стране, рассказывают о себе. А мы...
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