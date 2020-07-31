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Госдолг Беларуси за полугодие вырос на 17,5% до 52,6 млрд рублей

31.07.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил 52,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 7,8 млрд рублей, или на 17,5%, сообщает Минфин.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Внешний госдолг по состоянию на 1 мая 2020 года составил 18 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

В январе — июне 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,818 млрд долларов:

  • 1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;
  • 362,6 млн долларов — правительства и банков России;
  • 41,4 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
  • 16,6 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;
  • 5,7 млн долларов — ЕБРР;

Погашение внешнего государственного долга в первом полугодии составило 786,2 млн долларов:

  • 343,4 млн долларов — правительству России;
  • 209,4 млн долларов — банкам Китая;
  • 176,6 млн долларов — ЕФСР;
  • 54,8 млн долларов — МБРР;
  • 1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ;
  • 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 557,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

В январе-июне размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.

Напомним, бюджетом 2020 года установлены более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты государственного и гарантированного государством долга:

— лимит внешнего госдолга снижен до 20,5 млрд долларов (21 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего госдолга — 9,5 млрд рублей (10 млрд рублей в 2019 году);

— лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,7 млрд долларов (3 млрд долларов в 2019 году);

— лимит внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь, — 2,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей в 2019 году).

В 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей. При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет произошедшая в марте девальвация рубля сразу на 15,5% к доллару. В апреле курс рубля укрепился, частично отыграв падение.

Уже традиционно большую часть суммы планируется рефинансировать. Для этого в 2020 году предполагается осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 1,950 млрд долларов (4,377 млрд рублей) за счет размещения гособлигаций на внешних (1,350 млрд долларов) и внутреннем (600 млн долларов) рынках.

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 июля 2020 года составил 52,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 7,8 млрд рублей, или на 17,5%, сообщает Минфин.
 
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