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Без решения проблемы низких зарплат развивать регионы Беларуси невозможно

31.07.2020 09:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в мае 2020 года составила 1228 рублей, однако получали такую зарплату менее 30% от работников по стране. Сохраняется сильное различие между Минском, крупными городами и районами, сообщает «Кошт урада». Низкая зарплата в небольших населенных пунктах создает предпосылки для перетекания трудовых ресурсов внутри страны и уничтожает малейшие шансы на их возрождение. Административные рычаги не способны решать экономические проблемы. Финансовых ресурсов на поддержание жизни в регионах не осталось, а к реформам, которые бы возродили регионы, действующая белорусская власть не будет готова никогда.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги мая 2020 года

Средняя зарплата — 1228 рублей. Количество получателей средней зарплаты — менее 30% от распределенной численности работников.

По уровню средней зарплаты лидирует Солигорский район — выше средней по стране на 58%.

По удельному весу работников с зарплатой выше 2500 рублей Минск почти в 3 раза опережает любую область Беларуси. Зарплату более 10 000 рублей получило 4740 человек. На Минск приходилось 89% от этого количества. В 82 районах и городах областного значения такую зарплату не получил ни один из работников

В 4 регионах каждый третий работник получал менее 500 рублей в месяц.

Разрыв в зарплатах никуда не исчез. Кризис только подчеркнул разницу регионов

Распределение работников по размеру начисленной зарплаты, которое публикуется дважды в год, в феврале и июле, позволяет понять причину постоянного недовольства граждан публикуемыми данными по средней начисленной заработной плате. Дело в том, что большинство граждан ее не получают и по этой причине возмущаются публикуемыми цифрами.

В мае зарплату выше 1200 рублей в Беларуси получали 28,6% от общей численности работников или 709 тыс. человек, из которых в Минске проживало 245,5 тыс. или каждый третий. В ноябре 2019 года средняя зарплата была ниже на 100 рублей, зарплату выше 1100 рублей получало 30,7% от общей численности работников или 793,3 тыс. человек.

Еще одним подтверждением увеличения разрыва в доходах является разница между зарплатами в самом высокооплачиваемом (Солигорском районе) и самом низкооплачиваемом регионе (Шарковщинском районе). Если в ноябре 2019 года эта разница составляла 2,12 раза, то в мае 2020 года-2,54 раза. В кризис регионы с высокими доходами и устойчивыми предприятиями показывают себя значительно лучше по сравнению с проблемными территориями, где мало предприятий, а основная часть работников относится к бюджетной сфере.

Минск — это «отдельная страна» в Беларуси

По многим экономическим и социальным характеристикам столица страны уже давно представляет из себя своеобразную территорию, которая развивается по своему, особому направлению и сильно отличается от динамики развития всей страны. По данным переписи 2019 года в Минске численность населения составила 2 млн 18 тыс. человек, а по данным текущего учета на 1 октября 2019 года-1 млн 987 тыс. человек. При этом население Беларуси только за последние 26 лет сократилось на 835 тыс. человек по различным причинам. Минск стал центром притяжения всех граждан страны. И основная причина — высокое качество жизни по сравнению с регионами.

Заработная плата в Минске соревнуется лишь с Солигорским районом по ее размеру, в Минске зарегистрировано 89% от общего числа работников с зарплатой выше 10 000 рублей, а количество работников с зарплатой от 7 000 до 10 000 рублей в 6 раз выше, чем во всей остальной стране. Количество работников с зарплатой выше 1200 рублей в мае 2020 года в столице было более 45% от всех работников.

Развитие регионов зашло в тупик

На фоне столицы ситуация в ряде регионов выглядит хронической депрессией. В самом низкооплачиваемом районе страны — Шарковщинском (Витебская область) 36,6% работников получали менее 500 рублей в месяц. Зарплату свыше 4500 рублей в районе никто не получил, а зарплату от 3 500 до 4 500 рублей получили лишь 2 человека. И только 1 человек из 11 получал зарплату выше средней по стране. При таких соотношениях по размеру начисленной зарплаты несложно догадаться, в каком состоянии находится регион и какая в нем демографическая ситуация. В 1 квартале 2020 года в районе родилось 23 ребенка, а умерло 90 человек.

Власти предпринимают отдельные попытки по развитию депрессивных регионов, создавая уникальные условия, как это происходит в Оршанском районе. Однако без решения фундаментальных вопросов — права собственности, неизменность условий работы, отмена документов, ограничивающих предпринимательскую инициативу, все попытки создать «Новый ПВТ» на старом фундаменте обречены на провал. Но отдельные компании смогут извлечь из этого выгоду.

В Беларуси сложилась ситуация, при которой старые методы управления уже не имеют экономического эффекта, финансовая поддержка в виде льготируемых цен на энергоресурсы со стороны России существенно ослабла, а один ПВТ со всеми проблемами в стране не справится. Крупные предприятия, в силу разных причин, в том числе технологического характера, постепенно сокращают свою потребность в трудовых ресурсах, автоматизируя процессы. В регионах малый бизнес — единственный способ эффективного решения проблем с занятостью. А для этого нужно изменить к нему отношение со стороны власти. И можно предположить, что действующая система управления к этому не будет готова никогда.

 
Теги: Минск
 
 
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В регионах малый бизнес - единственный способ эффективного решения проблем с занятостью. А для этого нужно изменить к нему отношение со стороны власти.
 
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