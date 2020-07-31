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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередной танкер с американской нефтью ожидают на "Нафтане". Поставка намечена на начало августа Напомним, первая партия сорта "Баккен" из штата Техас поступила на завод в июне. Переработчики остались довольны качеством. Также в Новополоцк доставили нефть из...

Напомним, первая партия сорта "Баккен" из штата Техас поступила на завод в июне. Переработчики остались довольны качеством. Также в Новополоцк доставили нефть из Норвегии и Саудовской Аравии. Объем альтернативных танкерных поставок за год составил более миллиона тонн нефти. К слову, модернизация "Нафтана", самая масштабная за всю историю завода, позволит увеличить и углубить переработку нефти. Также здесь будут получать новую продукцию, при этом