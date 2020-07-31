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Модернизация Шкловского завода газетной бумаги близится к финалу

31.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Первую часть необходимого для ее завершения оборудования доставят в сентябре. После этого начнется монтаж новых блоков. Напомним, проблемы у предприятия появились, после того как чешские партнеры не выполнили свою часть обязательств во время установки новой бумагоделательной машины. Из-за некачественного оборудования предприятие до сих пор не может выпускать основу для производства мебели и ламината. В итоге, чтобы решить вопрос, предприятие посетил лично Глава государства. И вот спустя несколько месяцев после визита проблема стала постепенно разрешаться. 

По мнению специалистов, если все пойдет по плану, то уже до конца года предприятию удастся выпустить бумагу - основу для производства мебели и ламината. Это поручение Главы государства. Какие еще решения были приняты ради спасения целлюлозно-бумажного производства и как сегодня обстоят дела в отрасли, наши корреспонденты расскажут в новой серии проекта "На контроле Президента" в субботу после "Панорамы".

 
 
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Первую часть необходимого для ее завершения оборудования доставят в сентябре. После этого начнется монтаж новых блоков. Напомним, проблемы у предприятия...
 
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