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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Модернизация Шкловского завода газетной бумаги близится к финалу Первую часть необходимого для ее завершения оборудования доставят в сентябре. После этого начнется монтаж новых блоков. Напомним, проблемы у предприятия...

Первую часть необходимого для ее завершения оборудования доставят в сентябре. После этого начнется монтаж новых блоков. Напомним, проблемы у предприятия появились, после того как чешские партнеры не выполнили свою часть обязательств во время установки новой бумагоделательной машины. Из-за некачественного оборудования предприятие до сих пор не может выпускать основу для производства мебели и ламината. В итоге, чтобы решить вопрос, предприятие посетил лично Глава государства. И вот спустя несколько месяцев после визита проблема стала постепенно разрешаться.По мнению специалистов, если все пойдет по плану, то уже до конца года предприятию удастся выпустить бумагу - основу для производства мебели и ламината. Это поручение Главы государства. Какие еще решения были приняты ради спасения целлюлозно-бумажного производства и как сегодня обстоят дела в отрасли, наши корреспонденты расскажут в новой серии проектав субботу после "