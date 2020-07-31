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В Беларуси заработала «Офисная телефония» для многоканальных звонков от МТС

31.07.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает корпоративным клиентам тарифный план «Офисная телефония», который совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-технологии. Услуга дает возможность быстро и эффективно организовать корпоративную связь с подключением многоканальных номеров, значительно оптимизировать процессы и снизить затраты на организацию подобной связи.

Тариф предназначен для организаций, обслуживающих значительное количество клиентов через колл-центры, диспетчерские службы, службы техподдержки, отделы продаж. Решение позволяет быстро и недорого телефонизировать офис, оптимизировать работу сотрудников внутри компании, повысить стандарты качества обслуживания клиентов.

Пользователь «Офисной телефонии» сможет подключать многоканальные номера и добавлять нужное количество каналов, исходя из потребностей бизнеса. Благодаря этому абоненты смогут дозваниваться с первого раза, так как линии для приема звонка будут всегда свободными.

«Офисная телефония» совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-телефонии. Технология позволяет принимать и совершать звонки с разных устройств ― например, с компьютера или телефона. При этом пользователь сможет сэкономить на телефонных разговорах: как внутри компании, так и на внешних исходящих звонках.

Чтобы подключиться на тарифный план «Офисная телефония»:

Позвоните в справочную службу корпоративных клиентов МТС по телефону 0990, напишите в онлайн-поддержку или обратитесь к своему персональному менеджеру;

В ответ на запрос Вам будут направлены коммерческие условия подключения на тарифный план «Офисная телефония», а также будет предложено заполнить опросный лист для последующего формирования параметров организации SIP-соединения.

Подробнее об услуге читайте здесь.

 
 
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МТС предлагает корпоративным клиентам тарифный план «Офисная телефония», который совмещает в себе преимущества обычной голосовой связи и IP-технологии. Услуга...
 
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