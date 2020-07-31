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Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси россияне будут отпущены
31.07.2020 13:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание россиян в Беларуси, пишет
Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу, заявил Дмитрий Песков.
По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.
«Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков.
По его словам, Кремль весьма обеспокоен отсутствием доступа к задержанным. «Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Песков.
Представитель Кремля считает, что задержание российских граждан в Беларуси не совсем соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска. «Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно», — заявил он.
«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — подчеркнул Песков.
«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами», — сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне — сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, «у них были билеты в Стамбул».
«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», — подчеркнул Песков.
По его словам, контактов президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — после задержания россиян пока не было. «Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались», — сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев
МИД России
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«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно», -...
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