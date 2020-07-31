Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси россияне будут отпущены

Источник материала: Tut.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание россиян в Беларуси, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

Кремль ожидает, что задержанные в Беларуси в ночь на 29 июля россияне будут в ближайшее время отпущены на свободу, заявил Дмитрий Песков.

По его словам, до сих пор не была представлена информация, обосновывающая задержание российских граждан.

«Но мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков.

По его словам, Кремль весьма обеспокоен отсутствием доступа к задержанным. «Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам, надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Представитель Кремля считает, что задержание российских граждан в Беларуси не совсем соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска. «Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно», — заявил он.

«Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены», — подчеркнул Песков.

«Сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами», — сказал представитель Кремля, отметив, что эти россияне — сотрудники частного охранного предприятия, они опоздали на самолет и ждали вылета, «у них были билеты в Стамбул».

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», — подчеркнул Песков.

По его словам, контактов президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко — после задержания россиян пока не было. «Контактов двух президентов не было, они пока не созванивались», — сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас необходимые контакты осуществляются по линии МИД и посольства РФ в Минске.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили , что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны .

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил , что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам, о чем была направлена соответствующая нота в адрес белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».