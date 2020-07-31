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Беларусь передала Украине списки задержанных россиян

31.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь передала Украине список задержанных в республике россиян, украинские правоохранители проверят их на предмет участия в военных действиях на юго-востоке страны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А в офисе президента Украины заявили о том, что Киев будет добиваться выдачи тех, кто причастен к военным преступлениям на Донбассе и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.


Изображение: Беларусь 1

Минск передал Киеву список задержанных в Беларуси россиян, заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал он.

По словам Кулебы, у как минимум семерых из списка есть украинское гражданство. При этом министр напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами страны.

Накануне офис президента Украины выступил с официальным заявлением, что Украина будет «настаивать на экстрадиции боевиков частной военной компании Вагнера, задержанных в Беларуси».

«Украинская сторона обратится к властям Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые подозреваются в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — говорится в сообщении.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил, что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что 30 июля в ходе встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем потребовал обеспечить доступ консульских сотрудников к россиянам, о чем была направлена соответствующая нота в адрес белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».

 
Теги: Минск
 
 
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В офисе президента Украины заявили о том, что Киев будет добиваться выдачи тех, кто причастен к военным преступлениям на Донбассе и в отношении которых Служба...
 
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