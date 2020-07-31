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Беларусь передала Украине списки задержанных россиян
31.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь передала Украине список задержанных в республике россиян, украинские правоохранители проверят их на предмет участия в военных действиях на юго-востоке страны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А в офисе президента Украины
Минск передал Киеву список задержанных в Беларуси россиян, заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал он.
По словам Кулебы, у как минимум семерых из списка есть украинское гражданство. При этом министр напомнил, что на Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами страны.
Накануне офис президента Украины выступил с официальным заявлением, что Украина будет «настаивать на экстрадиции боевиков частной военной компании Вагнера, задержанных в Беларуси».
«Украинская сторона обратится к властям Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые подозреваются в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств», — говорится в сообщении.
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