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На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за $64 тыс. Результаты аукциона

31.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за тыс. Результаты аукциона
Участок в Лапоровичах

Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.

Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40.000 рублей он продан с молотка за 156.000 рублей, или 63.971 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за тыс. Результаты аукциона

Четырнадцать заявок поступило и на участок № 4 в д. Городище Шомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и был выставлен на аукцион за 25.600 рублей. Лот реализован за 83.000 рублей, или  34.035 долларов США.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Колодищи.

На участок № 16 в квартале 759 подали 7 заявлений. Он насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот ушел с молотка за 111.272 рубля, или 45.629 долларов США.


На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за тыс. Результаты аукциона

Участок № 10 на ул. Беловежской был оценен в 36.000. Он также насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ. На лот претендовали 6 человек. Участок продан за 93.375   рублей, или 38.290 долларов США.


На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за тыс. Результаты аукциона

Участок в Лапоровичах Папернянского сельсовета заинтересовал только одного человека. Он насчитывает 13,6 сотки, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 80.000 рублей. Лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%.

Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 19

9,9

-

электричество

45.000

-

-

2

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 20

12,0

1

электричество

50.000

52.500

21.528

3

г. Заславль, ул. Путейская

10,0

1

электричество, газ, водопровод

32.590

34.219

14.032

4

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 759, участок № 16

14,6

7

электричество, газ

39.000

111.272

45.629

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Беловежская, участок № 10

14,6

6

электричество, газ

36.000

93.375

38.290

6

Лошанский с/с, д. Вышково

12,4

3

электричество

8.400

21.787

8.934

7

Лошанский с/с, д. Криницы

15,0

6

электричество, газ

8.200

45.591

18.695

8

г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, участок № 1

13,2

1

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

41.157

43.215

17.721

9

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 5

9,2

2

электричество

12.000

17.569

7.204

10

Михановичский с/с, д. Михановичи, участок № 6

9,3

5

электричество

12.000

19.326

7.925

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 11

9,3

6

-

13.300

41.741

17.116

12

Острошицко-Городокский с/с, д. Селище, участок № 5

15,0

1

-

31.100

32.655

13.391

13

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 21

13,6

1

-

80.000

84.000

34.446

14

Папернянский с/с, д. Чучаны, участок № 18

13,5

2

-

40.000

53.240

21.832

15

Петришковский с/с, д. Светлый Путь, участок № 9

15,0

1

электричество

12.000

12.600

5.167

16

Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 3

11,1

3

электричество

11.000

21.436

8.790

17

Сеницкий с/с, аг. Сеница, участок № 1С

7,4

14

электричество, газ, водопровод, канализация

40.000

156.000

63.971

18

Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 4

12,1

14

электричество

25.600

83.000

34.035

19

Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 2

14,9

7

электричество

32.000

91.300

37.439

20

Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 3

14,5

7

электричество

5.800

32.248

13.223

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для строительства домов в Минском районе состоится 21 августа.

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Сегодня прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ для строительства домов в Минском районе. На него было выставлено 20 лотов. Торги...
 
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