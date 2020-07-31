На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за $64 тыс. Результаты аукциона

Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.
Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40.000 рублей он продан с молотка за 156.000 рублей, или 63.971 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Четырнадцать заявок поступило и на участок № 4 в д. Городище Шомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и был выставлен на аукцион за 25.600 рублей. Лот реализован за 83.000 рублей, или 34.035 долларов США.
Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Колодищи.
На участок № 16 в квартале 759 подали 7 заявлений. Он насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот ушел с молотка за 111.272 рубля, или 45.629 долларов США.
Участок № 10 на ул. Беловежской был оценен в 36.000. Он также насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ. На лот претендовали 6 человек. Участок продан за 93.375 рублей, или 38.290 долларов США.
Участок в Лапоровичах Папернянского сельсовета заинтересовал только одного человека. Он насчитывает 13,6 сотки, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 80.000 рублей. Лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%.
Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена продажи участка (руб.)
Цена продажи участка ($)
1
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 19
9,9
-
электричество
45.000
-
-
2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 20
12,0
1
электричество
50.000
52.500
21.528
3
г. Заславль, ул. Путейская
10,0
1
электричество, газ, водопровод
32.590
34.219
14.032
4
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 759, участок № 16
14,6
7
электричество, газ
39.000
111.272
45.629
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Беловежская, участок № 10