На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за $64 тыс. Результаты аукциона

Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.

Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40.000 рублей он продан с молотка за 156.000 рублей, или 63.971 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.