МИД Беларуси и Польши обсудили предвыборную ситуацию

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Беседа состоялась по инициативе польской стороны, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



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«Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-польского сотрудничества, белорусские и польские предложения по реализации ряда региональных инициатив. Владимир Макей проинформировал польского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Беларуси», — говорится в сообщении.

Как сообщает МИД Польши, Яцек Чапутович обратил внимание на необходимость освобождения политзаключенных и подтвердил поддержку со стороны Польши независимости Беларуси, условием для укрепления которой является постоянный диалог власти и общества.