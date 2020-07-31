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МИД Беларуси и Польши обсудили предвыборную ситуацию
31.07.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. Беседа состоялась по инициативе польской стороны,
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-польского сотрудничества, белорусские и польские предложения по реализации ряда региональных инициатив. Владимир Макей проинформировал польского коллегу о ходе подготовки к выборам президента Беларуси», — говорится в сообщении.
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