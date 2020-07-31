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Украина будет просить Беларуси о выдаче 28 задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»
31.07.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции на ее территорию участников "группы Вагнера", задержанных под Минском, сообщает агентство
Офис генпрокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны 29 июля.
«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)», — сообщили правоохранители.
Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения, для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.
Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси
В ночь с 28 на 29 июля под Минском
Все задержанные — граждане Российской Федерации,
Лукашенко
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев
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«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258−3 УК Украины)», - сообщили правоохранители.
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