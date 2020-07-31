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Украина будет просить Беларуси о выдаче 28 задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»

31.07.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции на ее территорию участников "группы Вагнера", задержанных под Минском, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».


Фото: wikipedia.org

Офис генпрокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны 29 июля.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)», — сообщили правоохранители.

Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения, для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил, что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что россияне были в Беларуси проездом: они намеревались улететь в Стамбул. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».

 
 
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«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258−3 УК Украины)», - сообщили правоохранители.
 
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