Украина будет просить Беларуси о выдаче 28 задержанных «боевиках из ЧВК Вагнера»

Источник материала: Tut.by

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции на ее территорию участников "группы Вагнера", задержанных под Минском, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» .



Фото: wikipedia.org

Офис генпрокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые были задержаны 29 июля.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины)», — сообщили правоохранители.

Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения, для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Задержание «бойцов ЧВК» в Беларуси

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ сообщили , что это боевики иностранной частной военной компании Вагнера. 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны .

Все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием. По данному инциденту в МИД Беларуси вызваны послы Украины и России. Следственный комитет 30 июля заявил , что задержанные россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о том, что россияне были в Беларуси проездом: они намеревались улететь в Стамбул. МИД России назвал «одиозной трактовкой» белорусской стороной задержание 33 россиян и сказал, что она «не выдерживает никакой критики».