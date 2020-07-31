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Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с коллективами фабрик Солигорска

31.07.2020 18:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Перспективы экономического развития Минской области  на примере предприятий Солигорска. Губернатор Минской области Александр Турчин сегодня посетил несколько местных производств, среди которых  швейное предприятие и птицефабрика. Перед промышленниками стоит задача  поиска новых рынков сбыта, модернизации производств и расширения ассортимента. Среди новых экспортных направлений птицефабрики - арабские страны.

Во время встречи с коллективами фабрик обсудили вопросы ремонта дорог и строительства парка аттракционов. Губернатор такую инициативу поддержал.

 
 
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Перспективы экономического развития Минской области  на примере предприятий Солигорска. Губернатор Минской области Александр Турчин сегодня посетил несколько...
 
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