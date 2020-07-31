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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с коллективами фабрик Солигорска Перспективы экономического развития Минской области на примере предприятий Солигорска. Губернатор Минской области Александр Турчин сегодня посетил несколько...

Перспективы экономического развития Минской области на примере предприятий Солигорска. Губернатор Минской области Александр Турчин сегодня посетил несколько местных производств, среди которых швейное предприятие и птицефабрика. Перед промышленниками стоит задача поиска новых рынков сбыта, модернизации производств и расширения ассортимента. Среди новых экспортных направлений птицефабрики - арабские страны.Во время встречи с коллективами фабрик обсудили вопросы ремонта дорог и строительства парка аттракционов. Губернатор такую инициативу поддержал.