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Ходатайства за Бабарико в КГБ подали более 30 человек, в том числе Алексиевич, Цеслер и Маханько
31.07.2020 18:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения, несмотря на задержания тех, кто хотел это сделать, смогли подать более 30 человек. Кроме того, адвокаты Виктора Бабарико передали в КГБ ходатайства о личном поручительстве за экс-претендента в президенты, подписанные Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, художником Владимиром Цеслером и директором Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» Натальей Маханько, рассказали TUT.BY защитники Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский.
— Алексиевич, Цеслер и Маханько — одни из лучших представителей литературы, искусства и благотворительной сферы, и все люди, которые нашли в себе мужество прийти в КГБ с ходатайством о поручительстве, продемонстрировали свою гражданскую позицию и солидарность, — отмечают Пыльченко и Лаевский.
При посещении Виктора Бабарико в СИЗО сегодня утром защитники рассказали ему о
— Виктор Дмитриевич возмущен этими задержаниями и шокирован тем, что человек, пришедший в госорган подать обращение, которое предусмотрено законом, может оказаться арестованным и получить даже не штраф, а
Адвокаты считают, что
Защитники также рассказали об условиях содержания Виктора Бабарико в СИЗО: у него есть проблемы с получением питьевой воды, которую он заказывает из магазина СИЗО.
— В связи с этим хочется выразить мнение, что право человека получить питьевую воду не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах. И надеемся, что администрация СИЗО не допустит препятствий для получения нашим подзащитным питьевой воды, а если такие препятствия возникли — надеемся, что они будут незамедлительно устранены, — отмечают Пыльченко и Лаевский.
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Виктор Бабарико, по словам адвокатов, возмущен задержаниями людей, пришедших в КГБ подать в ходатайство за него, и шокирован тем, что человек, пришедший в госорган...
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