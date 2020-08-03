"Когда покупали, это была «убитая» квартира с аварийным балконом". В "Воротах Минска" за $179,9 тыс. продается стильная "двушка"

«Дизайнер лично прилетела из Тюмени, чтобы самой дотронуться до кирпичной кладки 50-х годов»

«Домов много, "Ворота Минска" — одни». Именно с этих слов начинается объявление о продаже квартиры, расположенной по ул. Кирова, 2. Апартаменты привлекли внимание своим довольно стильным и нетривиальным дизайном: здесь нет уже привычной всем белой «скандинавии», зато есть много ярких акцентов. Однако и цена также явно нетривиальна — $179,9 тысячи, или $2252 тысячи за «квадрат».

Мы связались с собственницей квартиры — известной телеведущей Еленой Данниковой, чтобы узнать, кто придумал такое оформление квартиры и зачем там сохранена кирпичная кладка.

— Участвовали ли вы в разработке дизайна квартиры?

— Имея значительный опыт в ремонте квартир (для мужа это уже пятая [квартира]), мне, тем не менее, трудно припомнить наше хоть сколь-нибудь весомое участие в разработке этого проекта. Единственное, что мы сделали – постарались сформулировать наши приоритеты. Все остальное с блеском исполнила руководитель студии архитектуры и дизайна SVHOUSE Cветлана Черноусова. Она в профессии уже двадцать лет, и у нее стоит поучиться не только пространственному мышлению и художественному мастерству, но также отношению к делу. После того, как Светлана посмотрела первые фото квартиры, а также дома, в котором та расположена, она сочла необходимым лично прилететь из Тюмени в Минск, чтобы почувствовать атмосферу, самой дотронуться до этой кирпичной кладки 50-х годов.

— Да, на фото видно клеймо Минского кирпичного завода №1. В квартире сохранена вся кирпичная кладка?

— Разумеется. Когда смотришь на комплекс «Ворота Минска», трудно не осознать величие этого строения, его значимость для столицы. Поэтому и у нас, и у Светланы Черноусовой было понимание, что в проекте нужно делать акцент на историческую ценность здания. Вся кирпичная кладка была не просто сохранена, но бережно очищена, обновлена и отлакирована (спасибо уникальным мастерам, которые делали ремонт!). Характерный рельеф кирпичных стен был выделен вертикальными световыми потоками. Тем самым удалось подчеркнуть как монументальность, так и современность выбранного стиля. Кроме того, мы просто любим Минск. Именно поэтому на кухонных арт-панно изображены здание городской Ратуши и Церковь Святого духа. А настенный принт – не что иное, как наша башня «Ворот Минска».