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"Когда покупали, это была «убитая» квартира с аварийным балконом". В "Воротах Минска" за $179,9 тыс. продается стильная "двушка"
03.08.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем рассказывать об интересных и необычных объектах недвижимости из базы Realt.by. Сегодня речь пойдет о
«Дизайнер лично прилетела из Тюмени, чтобы самой дотронуться до кирпичной кладки 50-х годов»
«Домов много, "Ворота Минска" — одни». Именно с этих слов начинается объявление о продаже квартиры, расположенной по ул. Кирова, 2. Апартаменты привлекли внимание своим довольно стильным и нетривиальным дизайном: здесь нет уже привычной всем белой «скандинавии», зато есть много ярких акцентов. Однако и цена также явно нетривиальна — $179,9 тысячи, или $2252 тысячи за «квадрат».
Мы связались с собственницей квартиры — известной телеведущей Еленой Данниковой, чтобы узнать, кто придумал такое оформление квартиры и зачем там сохранена кирпичная кладка.
— Участвовали ли вы в разработке дизайна квартиры?
— Имея значительный опыт в ремонте квартир (для мужа это уже пятая [квартира]), мне, тем не менее, трудно припомнить наше хоть сколь-нибудь весомое участие в разработке этого проекта. Единственное, что мы сделали – постарались сформулировать наши приоритеты. Все остальное с блеском исполнила руководитель студии архитектуры и дизайна SVHOUSE Cветлана Черноусова. Она в профессии уже двадцать лет, и у нее стоит поучиться не только пространственному мышлению и художественному мастерству, но также отношению к делу. После того, как Светлана посмотрела первые фото квартиры, а также дома, в котором та расположена, она сочла необходимым лично прилететь из Тюмени в Минск, чтобы почувствовать атмосферу, самой дотронуться до этой кирпичной кладки 50-х годов.
— Да, на фото видно клеймо Минского кирпичного завода №1. В квартире сохранена вся кирпичная кладка?
— Разумеется. Когда смотришь на комплекс «Ворота Минска», трудно не осознать величие этого строения, его значимость для столицы. Поэтому и у нас, и у Светланы Черноусовой было понимание, что в проекте нужно делать акцент на историческую ценность здания. Вся кирпичная кладка была не просто сохранена, но бережно очищена, обновлена и отлакирована (спасибо уникальным мастерам, которые делали ремонт!). Характерный рельеф кирпичных стен был выделен вертикальными световыми потоками. Тем самым удалось подчеркнуть как монументальность, так и современность выбранного стиля. Кроме того, мы просто любим Минск. Именно поэтому на кухонных арт-панно изображены здание городской Ратуши и Церковь Святого духа. А настенный принт – не что иное, как наша башня «Ворот Минска».
«На момент покупки квартира представляла собой унылое зрелище»
Квартира общей площадью 79,9 кв.м расположена на 7- этаже 11-этажного дома 1951 года постройки. Здесь две раздельные комнаты, высота потолков — 3 метра.
— Когда вы выбирали эту квартиру, на что в первую очередь обратили внимание? В каком состоянии она была?
— Знаете, о некоторых квартирах риэлтеры говорят «убитая». Так вот, это тот самый случай. Мало того, что у нее было два владельца (две разные семьи), так еще и семьи эти не утруждали себя поддержанием элементарной чистоты и порядка. Короче говоря, унылое зрелище. И, признаюсь, поначалу нам было непросто решиться на покупку. Однако, как только мы вышли на балкон и взглянули на Минск через крыши близлежащих домов, решение пришло само собой. Здесь есть непередаваемое настроение городского уюта, свойственное европейским столицам. Кстати, балкон тоже был в аварийном состоянии и его пришлось серьезно реставрировать. Отсыревшая бетонная стяжка была заменена надежным и стильным металлическим покрытием. И теперь одним из высших наслаждений для нас является возможность посидеть на балконе с чашечкой капучино и насладиться видами Минска.
— Вы жили в этой квартире вместе с семьей или предполагали ее сдавать, используя удачное расположение?
— Весь функционал разрабатывался специально под нас, то есть для постоянного и комфортного проживания семьи из 3-4 человек. Так что мыслей о сдаче этой квартиры в аренду не было и до начала ремонта. А уж после того, как в проект было вложено столько труда, души и денег – невозможно было даже представить, что здесь будут жить незнакомые люди.
— Почему же квартира выставлена на продажу? Не жалко расставаться?
— Вы даже представить не можете, как жалко! Сейчас вспоминаем, сколько души в нее вложено, сколько внимания к каждой детали… Но что поделаешь. Такова жизнь, и она должна продолжаться.
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"Когда покупали, это была «убитая» квартира с аварийным балконом". В "Воротах Минска" за $179,9 тыс. продается стильная "двушка"
Мы продолжаем рассказывать об интересных и необычных объектах недвижимости из базы Realt.by. Сегодня речь пойдет о стильной квартире с очень удачным расположением —...
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