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Курсы валют на 3 августа. Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

03.08.2020 13:16 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На последних торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4375, евро 2,899. Рубль  России  снижается - 3,3156 за 100 российских по Нацбанку сегодня. 

 
Теги: Минск
 
 
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На последних торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4375, евро 2,899....
 
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