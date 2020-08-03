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Курсы валют на 3 августа. Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
03.08.2020 13:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа последних торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4375, евро 2,899. Рубль России снижается - 3,3156 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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На последних торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы: доллар США 2,4375, евро 2,899....
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